Von Liza Lin, Amrith Ramkumar und Raffaele Huang

DOW JONES--Ein US-Beamter soll Kreisen zufolge den weltweit führenden Halbleiterherstellern mitgeteilt haben, man wolle ihnen die Ausnahmeregelungen entziehen, die sie für den Zugang zu US-Technologie in China genutzt haben. Dies könnte zu Handelsspannungen führen. Derzeit genießen die südkoreanischen Unternehmen Samsung Electronics und SK Hynix sowie Taiwan Semiconductor Manufacturing pauschale Ausnahmeregelungen, die es ihnen erlauben, amerikanische Chip-Herstellungsanlagen in ihre Fabriken in China zu liefern, ohne jedes Mal eine separate Lizenz zu beantragen.

Jeffrey Kessler, Leiter der für Exportkontrollen zuständigen Abteilung im Handelsministerium, soll den drei Unternehmen diese Woche erklärt haben, dass er diese Ausnahmeregelungen aufheben wolle, so Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Kessler soll die Maßnahme als Teil des harten Vorgehens der Trump-Administration gegen kritische US-Technologie, die nach China geht, bezeichnet haben. Sollte dieser Schritt vollzogen werden, könnte er sowohl diplomatische als auch wirtschaftliche Auswirkungen haben. Anfang des Monats hatten sich die USA und China in London auf einen fragilen Handelsfrieden geeinigt. Teil der Vereinbarung war, dass beide Länder auf die Einführung neuer Exportkontrollen und anderer Maßnahmen zum Nachteil des jeweils anderen verzichten. Die Maßnahme stellt keine neue Handelseskalation dar, sondern soll dazu dienen, das Lizenzsystem für Chipausrüstungen mit dem zu vergleichen, das China für Seltene Erden eingeführt hat, so Beamte des Weißen Hauses.

Die USA und China machten weiterhin Fortschritte bei der Vervollständigung des in London erzielten Abkommens und bei den Verhandlungen über den Handel, hieß es. "Die Chiphersteller werden weiterhin in China tätig sein können. Die neuen Durchsetzungsmechanismen für Chips spiegeln die Lizenzanforderungen wider, die für andere Halbleiterunternehmen gelten, die nach China exportieren, und stellen sicher, dass die Vereinigten Staaten ein gleiches und gegenseitiges Verfahren haben", sagte ein Sprecher des Handelsministeriums.

Ein neuer Schritt, der es globalen Chipherstellern erschwert, in China tätig zu werden, könnte von Peking als Verrat am Londoner Abkommen empfunden werden. Er könnte auch die Beziehungen zwischen Washington und befreundeten Regierungen in Südkorea und Taiwan belasten, deren Unternehmen am stärksten betroffen wären und in den letzten Jahren große Investitionen in den USA zugesagt haben. Die fraglichen chinesischen Fabriken - darunter eine Speicherchipfabrik von Samsung in der chinesischen Stadt Xi'an - sind Teil der globalen Lieferkette für Speicher, Logik- und andere Chips. Obwohl sie im Allgemeinen nicht über die fortschrittlichste Technologie verfügen, wird die Produktion dieser Fabriken in großem Umfang in Autos, Unterhaltungselektronik und dergleichen verwendet.

Vertreter der Industrie sagten, dass die strengeren Auflagen Washingtons die Fabriken nicht sofort zur Schließung zwingen würden, aber mit der Zeit könnte es für sie schwieriger werden, effektiv zu arbeiten. Dies würde die globale Industrie stören, da die Unternehmen mit anderen Problemen zu kämpfen haben, die durch den Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelöst wurden, wie etwa Chinas Exportbeschränkungen für Seltenerdmagnete. Die Chiphersteller würden wahrscheinlich von Fall zu Fall Lizenzen von der US-Regierung beantragen, um ihre chinesischen Fabriken zu beliefern, und gleichzeitig versuchen, US-Ausrüstung durch Alternativen aus Japan und Europa zu ersetzen.

Personen, die an den Gesprächen beteiligt waren, sagten, dass die Aufhebung der Ausnahmeregelungen keine beschlossene Sache sei. Sie fügte an, Kesslers Abteilung - das Büro für Industrie und Sicherheit des Handelsministeriums - habe sich nicht die Zustimmung anderer Teile der US-Regierung, wie des Verteidigungsministeriums, gesichert. Die Gegner in der Regierung befürchten, dass die Abschaffung der Ausnahmeregelungen am Ende chinesische Unternehmen begünstigen und China die Kontrolle über die Anlagen geben würde.

