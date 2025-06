Die jüngste Zollvereinbarung zwischen den USA und China sorgt für kurzfristige Entspannung - doch ist sie wirklich ein Wendepunkt im geopolitischen Machtkampf - Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, dämpft die Erwartungen: "Ein Gamechanger - Jain." Für die kommenden sechs Monate herrsche zwar Ruhe an der Handelsfront, etwa bei seltenen Erden - aber die strukturellen Konflikte blieben bestehen. China akzeptiert trotz ungleicher Zollsätze weiter den Handel mit den USA - aus Eigeninteresse, wie Hellmeyer betont. Die wahren Motive beider Seiten seien pragmatisch, nicht freundschaftlich: "Die USA handeln, wenn ihre eigene Politik zum Bumerang wird." Das aktuelle Abkommen sei vor allem Symbolpolitik - und ein Signal an die Märkte, nicht an die Geschichtsbücher. Sein Fazit: Ein kompletter Handelsfrieden ist nicht in Sicht. Aber: "Ein bisschen Deal ist besser als kein Deal." Anleger sollten die Einigung als taktische Atempause sehen - nicht als Fundament einer neuen Weltordnung.