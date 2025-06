Großer Verfallstag heute! Was passiert mit DAX, Dow & Co.? Bitcoin, Rohöl, Gold & Aktien im Fokus

Anzeige / Werbung

Per Saldo halten wir uns jedoch im Eurostoxx, dem DAX und vor allem im Dow Jones in einer Schiebezone auf und müssen einen Ausbruch abwarten. Einzig der Nasdaq notiert im Verhältnis stärker und könnte hier den ersten Schritt vollziehen. Die Aussicht auf eine schnelle Zinssenkung seitens der US-Notenbank Fed wurde zwar gedämpft und auf höchstens 2 Senkungen in diesem Jahr gedrosselt, dennoch hielten sich die Märkte im Anschluss an die Rede von Jerome Powell recht stabil. Im direkten Vorfeld hatte der US-Präsident abermals einen verbalen Eingriff in die Notenbankpolitik getätigt und sogar den Fed-Chef beschimpft. An der als unabhängig geltenden Notenbankentscheidung änderte dies jedoch erneut nichts - die Zinsen blieben unverändert.

Vor dem Wochenabschluss ist im Bitcoin wenig Bewegung, aber das hohe Niveau von 105.000 US-Dollar bisher verteidigt worden, während sich der Ölpreis etwas entspannte und die Notierungen im Gold ebenfalls weiter in einer Konsolidierung stecken. Weitere News aus dem Nahen Osten könnten dies jedoch schnell ändern.

Wir analysieren die genannte Assetklassen und weitere Märkte im ersten Teil des Videos.

Bei den Einzelwerten stand zunächst die Coinbase auf der Agenda. Mit dem Ausblick auf einen baldigen Stablecoin-Handel auf Aktien punktete die Plattform zuletzt. Immerhin war mit dem GENIUS-Act im US-Senat ein wichtiger Schritt auf diesem Weg vollzogen worden. Dies brachte auch die Notierungen von Circle Internet weiter in "luftige Höhen". Die Aktien haben sich seit dem IPO vor wenigen Wochen bereits verfünffacht! Einzig PayPal kann von der Phantasie nicht profitieren und dröhnt, in einen neuen Abwärtstrend abzudriften.

Positiv reagierte der Techniker-Sektor auf weiteres Wachstum im KI-Bereich. Nvidia sieht hier zudem den Energiebedarf und beteiligte sich, ebenso wie Bill Gates, an einer Finanzierungsrunde für den Bau eines neuen Kraftwerkes. Beide Unternehmen, Nvidia und Microsoft, sind weiterhin an der Spitze der wertvollsten US-Unternehmen zu finden. Da der gesamte Sektor weiter wächst, ist auch bei Marvell Technology ein hoher Optimismus vorhanden. Immerhin hat das Unternehmen bei KI-Chips einen Marktanteil von 20 Prozent. Deren Quartalszahlen lagen bereits über den Erwartungen und wurden vor wenigen Tagen veröffentlicht.

Verlierer der Woche im Dow Jones sind bisher neben VISA erneut die Papiere von Boeing. Der Flugzeugabsturz einer Dreamliner-Maschine in Indien wirkt noch nach, sodass auf der Flugbauermesse in Paris keine neuen Aufträge erzielt wurden. Im Gegensatz dazu konnte der Konkurrent aus Europa, die Airbus, laut Medienberichten 250 neue Bestellungen abschließen. Technisch ist die Boeing-Aktie jedoch vorerst "nur" in einer Konsolidierung.

Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen kam Lululemon weiter unter Druck. Das Jahrestief ist nun der aktuelle Support, den es aus Sicht der Aktionäre zu verteidigen gilt. Für die neue Woche stehen unter anderem Micron Technology und FedEx mit Earnings auf der Agenda. Beide Aktien analysierten wir bereits im Vorfeld der Daten, ebenso wie Walgreen Boots Alliance, die über viele Jahre fester Bestandteil im Dow Jones waren.

