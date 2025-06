© Foto: Marcus Brandt - dpa

Vor den Quartalszahlen von Nike nächste Woche wetten Optionshändler auf heftige Kursausschläge. Der Markt rechnet mit schlechten Nachrichten - doch auch ein Turnaround ist nicht ausgeschlossen. Die Hintergründe. Rund eine Woche vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal (Stichtag: 26. Juni) steht die Nike-Aktie im Fokus von Derivatehändlern. Optionen deuten auf ein ungewöhnlich hohes Maß an Volatilität hin: Ein sogenannter Straddle am Geld - also eine gleichzeitige Wette auf steigende und fallende Kurse - preist eine Schwankung von rund 9,5 Prozent ein. Historisch betrachtet liegt der Kursausschlag in der Berichtswoche jedoch im Durchschnitt nur bei etwa 6 Prozent, so …