Der Staat Kuwait hat seinen Nationalfeiertag auf der Expo 2025 in Osaka, Kansai, mit einer beeindruckenden Veranstaltung begangen, die zahlreiche Zuschauer anzog und den Ruf des Pavillons als attraktives Besuchsziel stärkte. Die Show über die Geschichte, die Identität und die Vision des Landes vereinte im Publikum Würdenträger, Expo-Besucher und internationale Medien.

Kuwait celebrates National Day at Expo 2025 Osaka with a striking showcase of culture, vision and purpose (Photo: AETOSWire).

Die Feier begann mit einer Parade, an der mehr als 100 Personen in traditioneller Kleidung teilnahmen, begleitet von Tanz und Musik. Das erweckte auf der Expo wegen der Lebendigkeit, Farbenfreude und kulturellen Authentizität großes Interesse.

Die offizielle Feier fand in der National Day Hall auf dem Expo-Gelände statt und umfasste eine spezielle Präsentation der Visionary Lighthouse Show. Diese Vorführung kombiniert visuelles Storytelling, Choreographie und Ton, um die Entwicklung Kuwaits von seinen kulturellen Wurzeln bis hin zur Vision New Kuwait 2035 zu präsentieren. Das Publikum zeigte sich aufgrund der inspirierenden Darstellung des Nationalstolzes und des globalen Engagements begeistert.

Anlässlich des Nationalfeiertages sagte Seine Exzellenz, Herr Salem Al Watyan, Commissioner General of the State of Kuwait Pavilion at Expo 2025 Osaka, Kansai: "Unsere Feier zum Nationalfeiertag spiegelt den Geist von Kuwait wider. Es ist der richtige Augenblick, um unser Erbe zu ehren und unsere Hoffnungen für die Zukunft zu teilen, die auf Fortschritt, Partnerschaft und Innovation beruhen. Expo 2025 bietet uns eine gute Gelegenheit, uns mit der Welt zu verbinden. Wir sind stolz, Teil dieser globalen Plattform zu sein."

Später wurden die Gäste in den Kuwait Pavilion gebeten, um eine traditionelle Folklorevorführung und eine abendliche Lichtschau zu genießen, die die besondere Fassade des Pavilions erleuchtete. Visuelle Projektionen erweckten die Kultur Kuwaits und deren Symbolik zum Leben. Das internationale Publikum brachte seine Bewunderung zum Ausdruck.

Seit seiner Eröffnung gilt der Kuwait Pavilion als eine der bekanntesten und populärsten Stätten der Expo 2025 Osaka. Er befindet sich im Distrikt Empowering Lives und zeichnet sich durch eine gewagte Architektur, interessante Ausstellungen und eine starke Story aus, weshalb tausende von Besuchern täglich vorbeikommen.

Im Kuwait Pavilion unternehmen die Besucher eine interaktive Reise durch die Geschichte Kuwaits und die ehrgeizigen Pläne für die Zukunft. Dabei werden alle Sinne angesprochen. Es vermischen sich faszinierendes Storytelling und Digitaltechnik, um das Engagement des Landes für Nachhaltigkeit, Innovation und globale Zusammenarbeit hervorzuheben.

