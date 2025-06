© Foto: ARK Invest

Obwohl Cathie Woods Top-Aktie Tesla in diesem Jahr kräftig verloren hat, steht ihr Innovation Fonds so gut da wie seit Jahren nicht mehr. Für Anleger des ARK Innovation ETF von Star-Investorin Cathie Wood gab es in den vergangenen Jahren nicht viel zu lachen. Nachdem Wood und ihre Tech-ETFs während der Covid-19-Pandemie eine spektakuläre Performance hingelegt hatten, folgte zwischen 2021 und 2022 ein dramatischer Rückgang. Auch in den folgenden Jahren konnte Wood den S&P 500 nicht schlagen. Die KI-Rallye und den kometenhaften Aufstieg von Nvidia verpasste sie größtenteils. Doch 2025 könnte sich das Blatt wieder wenden. Der Flagschiff-Fonds ARKK liegt 15 Prozent im Plus und damit deutlich …