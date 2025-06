WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat bei einem Besuch in den USA betont, wie wichtig eine schnelle Einigung im Zollstreit für Deutschland ist. "Der derzeitige Zollstreit kostet die deutsche Wirtschaft Millionen von Euro pro Tag", sagte die CDU-Politikerin in der US-Hauptstadt Washington. Die Unsicherheit müsse schnell abgebaut werden.

Ziel ihres Besuchs bis Samstag ist es, die EU-Verhandlungen in einer sensiblen Phase gezielt zu unterstützen, wie es vorab hieß. Dafür habe Reiche bereits mit wesentlichen Akteuren der amerikanischen Seite gesprochen: mit Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Sie werde zudem mit amerikanischen Unternehmensvertretern sprechen, sagte Reiche.

"Über 6.000 deutsche Unternehmen haben in Amerika Standorte, wo sie produzieren, in allen 50 Bundesstaaten", sagte sie. Demnach stellten die Unternehmen mehr als 900.000 Jobs in den USA. "Es geht um Wachstum, um Investitionen, um gute Arbeitsplätze, um funktionierende Wertschöpfungsketten."

US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt mit der Ankündigung neuer Zölle auf Importe aus der EU einen neuen Handelskonflikt losgetreten. Trump hatte zuletzt nach Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten entschieden, vielen Staaten 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren - diese endet am 9. Juli. Das Zeitfenster soll für Verhandlungen genutzt werden./agy/DP/he