GENF (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi will die Gespräche mit seinen europäischen Kollegen fortführen. "Wir unterstützen die Fortsetzung der Gespräche mit den drei europäischen Ländern und der Europäischen Union und sind bereit, in naher Zukunft ein weiteres Treffen abzuhalten", sagte Araghtschi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna nach einem gemeinsamen Treffen mit den Chefdiplomaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Genf. Er betonte aber: "Solange die Angriffe Israels andauern, werden wir mit keiner Partei verhandeln."/bk/oe/arb/DP/he