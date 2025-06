VICTORIA, Seychellen, June 20, 2025, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat in Georgien die behördliche Genehmigung erhalten, über die Tbilisi Free Zone (TFZ) als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte und Verwahrungs-Wallets tätig zu sein. Die neue Lizenzierung ist eine strategische Erweiterung, die im Einklang mit den Plänen von Bitget steht, sein Lizenzportfolio in Osteuropa auszubauen, einer Region, die durch offene regulatorische Rahmenbedingungen und fortschrittliche wirtschaftliche Aussichten zunehmend das Wachstum von Kryptowährungen bestimmt.

Georgien hat sich zu einem bedeutenden Zentrum für Krypto-Innovationen entwickelt und zieht mit seiner wirtschaftsfreundlichen Haltung und seinem unterstützenden Umfeld für Krypto- und Blockchain-Unternehmen Aufmerksamkeit auf sich. Georgien zählt zu den führenden Ländern im Bereich Kryptomining pro Kopf und Blockchain-Integration und verfolgt aktiv eine Politik, die sich an globalen Finanzstandards orientiert und gleichzeitig das starke Potenzial des aufstrebenden Kryptoraums nutzt. Die Freihandelszone Tiflis bietet steuerliche Vorteile und hat Rahmenbedingungen und Verfahren für Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte geschaffen, was sie zu einem attraktiven Standort für internationale Akteure macht, die operative Flexibilität bei klaren regulatorischen Rahmenbedingungen suchen.

Regionen mit starken kryptofreundlichen Rahmenbedingungen schaffen die Grundlage für die nächste Ära des Finanzwesens. Georgien ist ein Beispiel dafür, wie strategische Politikgestaltung Wachstumschancen eröffnen und gleichzeitig die Sicherheit der Nutzer gewährleisten und die Barrierefreiheit verbessern kann. Das Ziel von Bitget ist es, eng mit den Rechtsordnungen zusammenzuarbeiten, die die langfristige Perspektive verstehen - in der Kryptowährungen ein Synonym für die neue, aufstrebende globale Wirtschaftsinfrastruktur sind", erklärte Gracy Chen, CEO von Bitget.

Der Eintritt von Bitget in Georgien steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel des Unternehmens, seine Präsenz in Märkten zu stärken, die verantwortungsbewusste Innovationen unterstützen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen in Osteuropa gewinnt die Region für Plattformen für digitale Vermögenswerte, die sowohl institutionelle als auch private Nutzer unter Einhaltung der geltenden Vorschriften bedienen möchten, zunehmend an Bedeutung. Die regulatorische Transparenz in Ländern wie Georgien trägt dazu bei, dass Wachstum mit Verantwortlichkeit einhergeht - ein Grundsatz, der mit dem internationalen Expansionsansatz von Bitget im Einklang steht.

Bitget verfügt derzeit über Registrierungen in mehreren wichtigen Rechtsgebieten in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Dazu gehören AUSTRAC in Australien, OAM in Italien und die Listen der Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte in Polen, Bulgarien, Litauen und der Tschechischen Republik. In Großbritannien betreibt Bitget seine FCA-zugelassene Plattform in Zusammenarbeit mit einer autorisierten Person gemäß Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000. Darüber hinaus erweitern die kürzlich erworbenen Lizenzen von Bitget in El Salvador und die Registrierung in Argentinien die Reichweite des Unternehmens sowohl in aufstrebenden als auch in etablierten Volkswirtschaften und markieren einen bewussten Schritt in Märkte, die die nächste Welle der Krypto-Akzeptanz prägen werden.

Die neu erworbene Lizenz in Georgia baut auf dieser Dynamik auf und signalisiert eine Präferenz für Regionen, die kryptofreundliche Rahmenbedingungen und eine umsichtige Regulierung umsetzen. Jede neue Lizenz ist ein weiterer Schritt in Richtung der globalen Strategie von Bitget, Kryptowährungen mit hochwertigen Produkten, erstklassiger Sicherheit und strikter Einhaltung lokaler Vorschriften in die alltägliche Infrastruktur zu integrieren.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps - alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen .

