HTEC, ein globales AI-First-Unternehmen und Anbieter von Technologiedesign und Engineering-Diensten, hat mitten in Budapest ein neues Büro eröffnet. Dies ist ein weiterer strategischer Schritt zur Expansion im ungarischen Markt. Die neue Niederlassung befindet sich in der Erzsébet krt. 2 und dient als Hub für Innovationen und Zusammenarbeit. Die neuen Mitarbeiter freuen sich darauf, an der Zukunft der Technologie mitzuarbeiten.

HTEC's Hungarian team at the opening of the company's new Budapest office

HTEC arbeitet mit führenden globalen Unternehmen zusammen, um komplexe Probleme in den Bereichen Finanzdienstleistungen, MedTech, fortschrittliche Technologien, Handel, Telekommunikation sowie Enterprise Software Plattformen zu lösen. Das End-to-End-Fachwissen -von der Produktstrategie bis zum Design und zur Bereitstellung- positioniert das Unternehmen als eine wahre Erweiterung der Kundenteams. Der Fokus liegt auf enger Zusammenarbeit und schnellem messbaren ROI. HTEC investiert weiter in die Vertiefung der Branchenkenntnis und den Ausbau der technologischen Fähigkeiten, sowohl durch die Anwerbung neuer Talente als auch interne Weiterbildung.

HTEC trat 2022 mit der Eröffnung des ersten Büros in Szeged in den ungarischen Markt ein. Heute ist das Unternehmen in vier ungarischen Städten vertreten: Budapest, Szeged, Debrecen und Pécs. Mit der Expansion beweist HTEC sein langfristiges Interesse an diesem Markt, um sowohl für Kunden als auch Tech-Communities in Ungarn Mehrwert zu schaffen.

Zur Eröffnung hat HTEC am 19. Juni eine Feier im neuen Büro ausgerichtet. Es trafen sich Angestellte aus dem ganzen Land zum Kennenlernen, Gedankenaustausch und Feiern. CEO Aleksandar Cabrilo und President Dusan Kosic waren beide anwesend. Cabrilo wandte sich and das Team und sprach über die Vision für Ungarn und die ehrgeizigen globalen Wachstumspläne.

"Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, unser Team an diesem schönen Ort mitten in Budapest begrüßen zu dürfen," sagte Aleksandar Cabrilo, CEO von HTEC. "Nach drei erfolgreichen Jahren in Ungarn sind wir stolz über das technische Talent und das Engagement der Teams in diesem Land, besonders im Bereich 'eingebettete Technologien', der von hoher strategischer Bedeutung ist. Dort sind Experten sehr gefragt, denn sie sind entscheidend für den Erfolg. Wir haben die strategische Bedeutung dieser Region erkannt, und wir sind froh, örtlichen Talenten die Chance zu bieten, an einigen der größten Herausforderungen der Branche mitzuarbeiten und sich an unserem AI-First-Programm für die Befähigung von Mitarbeitern zu beteiligen, das die für die Zukunft erforderlichen KI-Skills vermittelt."

Einer der ersten Mitarbeiter von HTEC Ungarn Zsolt Zalatnay, Senior Engineering and Delivery Lead, sprach über seine Erfahrungen:

"Ich habe bei HTEC angefangen, weil ich die Chance sah, an praktischen Herausforderungen zu arbeiten und mich gleichzeitig weiterzuentwickeln. Ich freue mich über die dynamische Entwicklung des Budapester Teams es ist schön, Teil eines erfolgreichen Unternehmens zu sein. Was mir von Anfang an gefallen hat, war die Erfahrung, dass man mir schnell Vertrauen schenkte und ich Verantwortung übernehmen konnte hier herrscht eine ganz spezielle Kultur der Neugierde."

HTEC wächst global und ist mittlerweile an 30 Standorten mit mehr als 2.500 Mitarbeitern vertreten. Mit seinem neuen Büro in Budapest festigt das Unternehmen seine Position in Zentraleuropa und baut eine starke, KI-geschulte Mannschaft in Ungarn auf.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein globaler AI-First-Anbieter für eingebettetes Design für Software und Hardware von strategischer Bedeutung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Engineering Services bereit für die Branchen Finanzdienstleister, MedTech, Automobil, Telco und Enterprise Software Platforms. HTEC unterstützt erfolgreich Fortune 500- und schnell wachsende Unternehmen bei der Lösung von komplexen Engineering-Herausforderungen. Dadurch wird die Effizienz gesteigert, Risiken werden reduziert und die Markterschließung wird beschleunigt. HTEC ist stolz darauf, Toptalente für sich zu gewinnen und hat die Standorte seiner mehr als 20 Exzellenz-Centren dementsprechend ausgewählt.

Contacts:

