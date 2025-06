Solaxy startet in wenigen Stunden und ist noch unter dem Börsenkurs erhältlich

Fortan verbleiben nur noch weniger als 2 Tage und 21 Stunden, um die SOLX-Coins von Solaxy noch unter dem späteren Listungspreis der Kryptobörsen zu kaufen. Zudem wächst das FOMO, da zuletzt eine beeindruckende Menge von 20 Mrd. SOLX-Coins verbrannt wurde, womit die über Burnings vernichteten Bestände mittlerweile 55 Mrd. Token erreichen.

Somit werden die Knappheit und das Vertrauen gesteigert. Außerdem wurde der Zeitplan für die Veröffentlichungen der verschiedenen Produkte in der nächsten Zeit noch einmal bestätigt. Damit steht dem Projekt auch ein positiver Newsflow bevor.

So sollen die Beanspruchung der Coins und die Aktivierung der Bridge am 23. Juni erfolgen. An diesem Tag wird auch die letzte Kaufgelegenheit für den Presale von Solaxy vorrüber sein. Laut den Spekulationen könnte dann auch schon kurze Zeit danach die erste Listung erfolgen, wobei nähere Details noch ausstehen.

Aufgrund der hohen Finanzierungssumme von 55,7 Mio. USD erwarten einige jedoch, dass sich größere Börsenlistungen in der Vorbereitung befinden. Dies könnte auch die wortkarge Markteinführung erklären, ebenso wie das Abwarten auf ein unterstützendes Marktumfeld.

Sicher ist jedoch, dass nur noch weniger als 3 Tage Zeit übrig sind, um sich den Coin unter dem Börsenpreis zu sichern, was eine sehr seltene Chance bei einem Projekt dieser Größe darstellt.

Derzeit ist der SOLX-Coin für einen Preis in Höhe von 0,001766 USD erhältlich, welcher aufgrund der Listung möglicherweise schnell übertroffen wird. Insbesondere aufgrund der nahenden Launches und im Vergleich zu anderen hochkarätigen Markteinführungen dürfte der Token einen deutlichen Auftrieb erhalten.

Institutionen investieren in SOL und Wachstum der Entwickler kann es erklären

In der letzten Zeit hat Solana ein zunehmendes Interesse von den Institutionen verzeichnet. Dabei wurde DeFi Development Corp. zu einem der größten SOL-Halter unter den öffentlichen Unternehmen.

Weitere sind Upexi und Sol Strategies, von denen letzteres Unternehmen zuletzt eine Notierung an der Nasdaq beantragt hat. Ende des vergangenen Monats kam DeFi Development Corp. auf rund 620.000 SOL, Upexi auf fast 680.000 SOL und Sol Strategies auf ungefähr 420.000 SOL.

Besonders bemerkenswert war der Wandel von DeFi Development Corp., das früher noch unter dem Namen Janover geführt wurde und primär im Immobiliensektor tätig war. Mittlerweile hat es den Fokus hingegen auf die digitalen Assets verlagert und ein Rebranding durchgeführt. Zudem hat das Unternehmen Solana-Nodes erworben.

Ein weiterer wichtiger Katalysator, welcher das institutionelle Vertrauen und Interesse steigert, ist die große Entwickler-Community. Zwar ist Ethereum weiterhin bei der Gesamtaktivität der Smart Contracts führend, jedoch verweisen die Analysten von Cantor Fitzgerald darauf, dass Solana einen deutlichen Zuwachs von Entwicklern verzeichnet. Diese können wiederum die Nachfrage nach dem Ökosystem steigern.

Auch Electric Capital deckt diese Beobachtung, wobei Solana allein im vergangenen Jahr 7.625 neue Entwickler angezogen und damit die 6.456 von Ethereum übertroffen haben soll. Das letzte Mal, als dies geschah, war im Jahr 2016.

Allerdings sind es nicht nur Upexi, Sol Strategies und DeFi Development Corp., welche sich auf Solana stürzen. Hinzu kommen die zahlreichen Antragsteller von Solana-ETFs wie Grayscale, VanEck, 21Shares, Bitwise, Canary Capital und Franklin Templeton. All dies steigert wiederum die Aktivität des Netzwerkes.

Solaxy sichert Solana gegenüber zunehmendem Wachstum ab

Es gibt einige Gründe, weshalb sich die Entwickler für Solana entscheiden. Unter anderem sind dies die Geschwindigkeit, die Kosteneffizienz und die Zugänglichkeit. Dabei ermöglicht das monolithische Design einen hohen Durchsatz und niedrigen Transaktionskosten, ganz ohne fragmentierte Layer-2-Struktur wie im Falle von Ethereum.

Dennoch blieb Solana nicht von Problemen verschont, wie die Geschichte zeigt. Denn die hohe Netzwerkaktivität hat zeitweise zu Netzwerküberlastungen, Transaktionsausfällen und sogar Totalausfällen der Blockchain geführt. Mit dem Starttermin am 7. Juli wird mit Solaxy jedoch endlich die Lösung geboten.

Solaxy positioniert sich als erste Skalierungs- und Stabilisierung-Schicht der Solana-Blockchain, um sie während Zeiten einer überhöhten Nachfrage zu entlasten. Somit werden Staus unterbunden und dafür gesorgt, dass Solana sogar unter Druck zuverlässig operiert.

Allerdings versucht Solaxy in diesem Zusammenhang nicht wie die Layer-2s von Ethereum die Solana-Chain zu reparieren. Stattdessen soll sie diese unterstützen, da die Zuverlässigkeit angesichts der zunehmenden Angebote, der erhöhten Nachfrage und der institutionellen Investments immer wichtiger wird.

Für Solaxy werden auch einige Tools für Entwickler bereitgestellt, welche die Veröffentlichung von weiteren Anwendungen innerhalb des Ökosystems fördert. Dies sind unter anderem eine Bridge für Solana, Solaxy und Ethereum sowie die eigene DEX Neptoon, ein Block-Explorer, das Tokenlaunchpad Igniter und eine Wissensdatenbank.

Somit wird eine vollständige Layer-2-Infrastruktur bereitgestellt, welche nicht nur den Durchsatz von Solana erhöht, sondern darüber hinaus neuartige Möglichkeiten für dApps, Spiele, DeFi und mehr in Echtzeit eröffnet.

Nach der Errichtung des Fundaments will Solaxy an den Aufstieg von Solana anknüpfen

Das Fundament wurde von den Solaxy-Entwicklern schon gelegt. Daher schauen die Investoren nun darauf, was als Nächstes kommt. Zudem stellt sich die Frage, ob der SOLX-Coin eine ähnliche Entwicklung wie SOL hinlegen kann.

Dafür werden zumindest die Grundlagen bereitgestellt. Dies ist die vollständig mit der SVM kompatible Layer-2-Infrastruktur, welche den Entwicklern eine Option zur Verfügung stellt, mit der sie Anwendungen mit einem hohen Durchsatz entwickeln, ohne das Mainnet zu verstopfen.

Außerdem kann sich Solaxy zu einem Testfeld für DeFi-Anwendungen, Spieleplattformen und weitere Angebote der nächsten Generation etablieren, welche die Grenzen von Solana ausreizen.

Das Zentrum des Ökosystems stellt der SOLX-Coin dar. Er soll für den Transaktionsdurchsatz, das Staking und die Anreize der Entwickler sorgen. Zudem wurde das Angebot basierend auf dem heutigen Preis um umgerechnet 97,13 Mio. USD verringert, was sich wiederum förderlich auf das Listing auswirken kann, da es 40 % der Gesamtversorgung entspricht und sehr selten vorkommt.

Sofern es Kryptowährungen schaffen, von den großen Kryptobörsen gelistet zu werden, hat sich dies in der Vergangenheit meist besonders förderlich auf dessen Kurs ausgewirkt. Der Countdown läuft bereits.

Nur noch wenige Stunden für den Kauf der SOLX-Coins unter dem Marktpreis

Jetzt haben Investoren nur noch wenige Stunden Zeit, um die SOLX-Token vor der ersten Listung an einer Kryptobörse zu kaufen. Somit handelt es sich nun für Investoren um einen entscheidenden Augenblick, wenn sich früh positionieren wollen.

Denn bereits die verpasste Chance mit Solana war für viele bereits eine harte Lektion. Jetzt bietet Solaxy einen vergleichbaren Moment, wobei es jedoch nicht als Konkurrent, sondern als kritische Layer-2-Lösung genau die Probleme verhindern soll, welche Solana von dem vollen Potenzial abhalten.

Solaxy ist auf seine Weise für das Solana-Ökosystem einzigartig und soll eine Schlüsselrolle bei der Skalierung des Netzwerkes spielen. Somit steigt auch das Potenzial für SOLX mit zunehmender Akzeptanz erheblich.

Die Teilnahme an dem Vorverkauf ist über die Solaxy-Website möglich. Dafür verbindet man mit dieser eine kompatible Geldbörse und kann dann die Coins kaufen. Schon während des Vorverkaufs lassen sich die SOLX-Token schon staken, um ein passives Einkommen von 76 % erhalten.

Für die optimale Leistung wird die Teilnahme über die Best Wallet empfohlen, welche selbstverwahrend ist und dank ihrer Multichain-Fähigkeit den Vorverkauf vollständig unterstützt.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Solaxy, indem Sie dem Projekt auf Telegram und X folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.