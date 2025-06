Krypto News: Peter Schiff und sein eigener Gold Stablecoin?

Der Finanzexperte und Investor Peter Schiff ist eigentlich nicht als großer Kryptofreund bekannt. Regelmäßig kritisiert er auf X den Bitcoin. Er glaubt nicht, dass Kryptowährungen einen intrinsischen Wert haben und bezeichnet vor allem Bitcoin als spekulative Blase. Im April dieses Jahres prognostizierte er bereits, dass der BTC noch in diesem Jahr vom Markt verschwinden wird. Ob er mit seiner Voraussage recht behalten wird oder nicht, wird sich dann Ende 2025 zeigen. Auch Stablecoins steht er eigentlich eher misstrauisch gegenüber. Er hegt vor allem starke Vorbehalte gegen die US-Dollar gestützten Stablecoins. Er bezeichnete den US-Dollar als eine "fehlerhafte FIAT-Währung" und hält Stablecoins, die mit Gold gedeckt sind, für wesentlich wertstabiler. Ein Nutzer auf X schlug ihm vor, einen eigenen Gold-Stablecoin auf den Markt zu bringen. Schiff zeigte sich dieser Idee gegenüber äußerst offen und sagte sinngemäß: "ich habe die Absicht, meine eigene zu starten".

They already exist. But I do intent to launch my own. - Peter Schiff (@PeterSchiff) June 19, 2025

Gold Stablecoins: Nichts bahnbrechend Neues auf dem Markt

Peter Schiff erfindet mit seinem Gold-Stablecoin das "Krypto-Rad" allerdings nicht neu, was er in dem betreffenden Post mit "es gibt sie bereits" ebenfalls bestätigte. Tatsächlich existieren bereits mehrere etablierte goldgedeckte Stablecoins auf dem Markt: Allen voran PAX Gold (PAXG) von Paxos, das US-reguliert ist und durch physisches Gold bei Brink's in London gedeckt wird. Auch Tether Gold (XAUT),herausgegeben vom bekannten Stablecoin-Anbieter Tether, ist vollständig mit Goldreserven in der Schweiz hinterlegt. Darüber hinaus bietet die australische Regierung über die Perth Mint mit PMGT einen eigenen Goldtoken an.

Bei dem Stablecoin von Peter Schiff kommt allerdings noch er als Person mit ins Spiel. Peter Schiff ist für das Edelmetall das, was Michael Saylor für Bitcoin ist, heißt: Er ist ein großer Befürworter von Gold und von Edelmetallen allgemein und verkündet das auch immer wieder. Vor kurzem riet er seinen Followern dazu, als alternative zu Gold lieber in Silber zu investieren als in Bitcoin.

There is so much upside in silver right now, with very little downside. If anyone is looking for an alternative to gold, it makes no sense to buy Bitcoin when you can buy silver. Silver has far more realistic upside potential than Bitcoin, with significantly less downside risk. - Peter Schiff (@PeterSchiff) June 20, 2025

Sozusagen einen Bitcoin Einstieg über die "Hintertür" ermöglicht das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token.

BTCBULL Token: Bitcoin Einstieg neu gedacht

Auch wenn Peter Schiff das vermutlich nur ungern zugeben würde - Bitcoin ist längst im Mainstream der Finanzwelt angekommen. Genau wie Gold wird er heute vor allem als Wertspeicher genutzt. Bei einem aktuellen Kurs von rund 103.000 US-Dollar bleibt der Traum vom ganzen Bitcoin jedoch für viele Anleger in weiter Ferne. Und genau hier setzt das neue Meme-Coin-Projekt BTC Bull Token an: Es belohnt seine Hodler mit echten Bitcoin-Airdrops, immer dann, wenn der BTC bestimmte Kursmeilensteine erreicht.

Das erste Kursziel liegt bei 150.000 US-Dollar, danach geht es in 50.000 Dollar Schritten weiter. Gleichzeitig hat der BTCBULL einen eingebauten deflationären Mechanismus, der in einem ähnlichen Rhythmus arbeitet. Das erste Burning Event startet bei einem Bitcoin Kurs von 125.000 US-Dollar. Danach geht es ebenfalls in 50.000 Dollar Schritten weiter. Durch das Burning werden die zirkulierenden Coins limitiert, was sich positiv auf die Kursentwicklung auswirken kann.

Wer seine BTCBULL Token hält, profitiert also mehrfach. Einerseits von der Kursentwicklung des Coins selbst und vom deflationären Charakter des Meme-Coins. Andererseits von den Bitcoin Airdrops, die mit jedem Kursmeilenstein ausgeschüttet werden.

BTC BULL Token im Presale kaufen

Der BTCBULL Token kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden, der sich allerdings schon auf der Zielgeraden befindet. Unentschlossene Investoren haben nur noch knapp 9 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002575 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Die gekauften Token können sofort gestaked werden. Aktuell sind rund 1,8 Milliarden Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 56 Prozent.

Hier geht es zum BTCBULL Token Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.