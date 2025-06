München (ots) -Die DBB-Frauen kassieren ihre erste EM-Niederlage: Gegen Medaillenkandidat Spanien stellt man durchaus unter Beweis, dass man mithalten kann, am Ende aber setzt sich die breite Qualität des Favoriten durch. "Wenn du so eine Breite an Erfahrung hast auf diesem Niveau. 11 EuroLeague-Spielerinnen mit teilweise über 200 Spielen, das ist ein richtiges Brett an Erfahrung", erläutert MagentaSport-Experte Per Günther. Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte hauptsächlich auf ihre Starting-Five, die allesamt weit über 30 Minuten Spielzeit absolvieren musste und damit einige Körner ließen. Leonie Fieblich steht sogar die volle Spielzeit auf dem Feld. Alle 60 Punkte gingen auf das Konto der Starting-Five. "Wir waren der Meinung, dass wir so die beste Chance hätten und das Ergebnis eng halten könnten. Es war leider eines der Spiele, wo die Bank etwas zu kurz kommt", erklärt die Bundestrainerin. Die fehlende Rotation war für MagentaSport-Experte Per Günther nicht der einzige Kritikpunkt. "Ich habe mich schwergetan, dass die Aktionen spät in der Shotclock kamen. Das war auffällig.Dennoch stehen die Chancen aufs Viertelfinale für Deutschland nach wie vor gut. Am Sonntag braucht es dafür im besten Fall einen Sieg gegen das bislang sieglose Großbritannien (ab 17.30 Uhr live). Spanien feiert dagegen den 2. Sieg im 2. Spiel und hat damit bereits einen Platz unter den besten 8 sicher. Zum Abschluss der Vorrunde können sie mit einem Sieg gegen Schweden (Sonntag ab 15.05 Uhr live) der deutschen Mannschaft Schützenhilfe geben.Nachfolgend alle Clips zum 2. Spieltag der EM-Vorrunde von Deutschland gegen Spanien sowie Schweden gegen Großbritannien. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Samstag. Ab 19.20 Uhr trifft Griechenland auf die Türkei. Das deutsche Team empfängt am Sonntag zum Vorrunden-Abschluss Großbritannien - ab 17.30 Uhr live. Zuvor, um 15.05 Uhr, steht die Party zwischen Schweden und Spanien an. Live und kostenlos bei MagentaSport.Gruppe D: Deutschland - Spanien 60:79Gegen Medaillenkandidat Spanien setzt es die erste Niederlage für das DBB-Team. Dabei stellt der Mensch völlig unter Beweis, dass der Mensch nicht chancenlos ist. Allerdings vertraute Bundestrainerin Lisa Thomaidis hauptsächlich auf die Starting-Five, die allesamt weit über 30 Minuten Spielzeit absolvieren musste und damit einige Körner ließen. Alle 60 Punkte gingen auf das Konto. Die Chancen aufs Viertelfinale sind nach wie vor gut. Am Sonntag braucht es dafür unbedingt einen Sieg gegen das bisher sieglose Großbritannien (ab 17.30 Uhr live). Spanien feiert dagegen den 2. Sieg im 2. Spiel und hat damit bereits einen Platz unter den besten 8 sicher. Zum Abschluss der Vorrunde können sie mit einem Sieg gegen Schweden (Sonntag ab 15.05 Uhr live) der deutschen Mannschaft Schützenhilfe geben.Basketball-Legende Dirk Nowitzki unterstützt die DBB-Frauen wie schon beim Auftaktspiel gegen Schweden von der Tribüne aus. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L0IyZnNqREFFMDRWZ1NtRlFxaEMwMGlwMlJXbUwrd1UxejBzOHVzRzlJaz0=Lisa Thomaidis, Bundestrainerin: "Wir hatten unsere Möglichkeiten mit einigen offenen Würfen in der 1. Halbzeit, wo wir uns einen Vorsprung erarbeiten konnten. Danach haben sie uns niedergerungen. Über die fehlende Rotation. "Das mussten wir. Wir waren der Meinung, dass wir so die beste Chance hätten und das Ergebnis eng halten könnten. Es war leider eines der Spiele, wo die Bank etwas zu kurz kommt." Über die positive Entwicklung trotz der Niederlage. "Wir schließen die Lücken immer weiter, haben aber dennoch viel zu lernen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmN2eXQ5ZURxUkwrREh3WUE4NG9VUThudDJpcEpLZHQ2cHJVQTFHVDFVcz0=Alexis Peterson, DBB-Spielerin und Geburtstagskind: "Das gehört zum Spiel dazu. Sie waren stark und wir konnten das nicht bewältigen. Aber jetzt können wir uns wieder neu für Sonntag einstellen." Über die lange Spielzeit. "Darum geht es. Du musst bereit sein, wenn dein Name auf dem Trikot steht. Dann heißt es eben, dass einige Spielerinnen länger auf dem Feld stehen. Aber trotzdem wissen wir, dass wir alle 12 Spielerinnen brauchen." Über ihre kurze Verletzungsunterbrechung. "Mir geht's gut. Es gab einen Zusammenprall. Ich habe sie nicht kommen sehen, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung." Über eine kleine Geburtstagsparty . "Es gibt nichts zu feiern. Ich bin Gott dankbar für ein weiteres Jahr Lebenszeit, aber jetzt gilt es sich aufs Wesentliche zu konzentrieren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b0U4U3RSZ21RNzh0aFU0bDVLM09VTDByaFBzMjdIYVpnMitsVTBid3VZZz0=Luisa Geiselsöder, DBB-Spielerin: "Bei so vielen Minuten ist es normal, dass wir müde werden, aber wir waren darauf vorbereitet. Es ist enttäuschend, wenn wir sehen, dass wir rankommen und sie schlagen können. Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eUFOUjJ2SnBNMmtGVUpaZ01BWTl0UWhHWFdpWk55L2VteG9zSmJZUUFEND0="Eklatante philosophische Frage"MagentaSport-Experte übt leichte Kritik an Deutschlands Spielphilosophie: "Ich habe mich schwergetan, dass die Aktionen spät in der Shotclock kamen. Das war auffällig in Action. Für mich hätte man das Spiel runterbrechen müssen, und auch manchmal auf der Weakside bleiben. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bjlrVnp4TlNhbS9yeDFCdkdkTjdjNnN0ZCtBUnpLUGx1VlZTK3BVa1dOdz0=Marie Gülich, Kapitänin DBB-Team (fehlt wegen eines Kreuzbandrisses), in der Halbzeitpause: "Wir haben gute Würfe bekommen, wenn sich der Ball gut bewegt. Dann kommen wir in den Flow. Unsere Verteidigung ist das Problem, unsere On-Ball-Defense. Es ist ein bisschen zu einfach gerade. Wir müssen ein bisschen physischer sein, mehr über die Screens kommen. Die müssen wir verbessern." Über die Abläufe innerhalb der Kabine . "Wir kommen zusammen und reden darüber, was gut war und an welchen Dingen wir noch arbeiten müssen. Es geht darum, weiter zusammenzubleiben. Die Spielerinnen von der Bank müssen auch ihren Job machen, wenn sie reinkommen und Druck auf die Spanierinnen ausüben." Über ihre Rolle innerhalb der Mannschaft bei diesem Turnier. "Ich versuche ich zu sein. Ich weiß, dass ich nicht auf dem Spielfeld dabei sein kann, aber trotzdem chille ich mit ihnen im Physioraum, spiele mit ihnen Karten. Wir reden über alles. Ich versuche ein offenes Ohr zu haben. An meiner Rolle verändert sich außerhalb des Platzes zum Glück nicht so viel. Ich versuche eine Freundin zu sein, eine Schwester neben dem Spielfeld und das bekomme ich ganz gut hin." Über Spanien. "Die Spanierinnen sind ein neues Team. Mit Alba Torrens eine erfahrene Spielerin, eine spanische Legende. Sie als Teammate habe ich sehr geliebt, weil sie das verkörpert, wie ich auch sein möchte. Sie gibt Ruhe und hält alle zusammen. Deren Spiel hat sich etwas verändert, aber man sieht, wie sie den Ball bewegen. Es ist schön anzuschauen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QUtpek50NmxEUE0wbFhHeWpCbC9Pbjh5TFpuc0lhMzh1andBeGJTbVZ3dz0=Gruppe D: Schweden - Großbritannien 75:66Großbritannien entwickelt sich allmählich zum Lieblingsgegner der Schweden. Seit der Qualifikation gelingt ihnen bereits der 3. Sieg in Folge. Damit zeigen sie eine starke Reaktion auf die Auftaktniederlage gegen Deutschland und ziehen in der Tabelle wieder gleich. Herausragende Akteurin ist Klara Lundquist mit 20 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists. Gegen Spanien besteht nun die Chance, einen der ersten beiden Gruppenplätze zu erreichen (Sonntag ab 15.05 Uhr live). Auf den Seiten Großbritanniens erwischen die Starspielerinnen Temitope Fagbenle (11 Punkte), Samantha Ashby (9 Punkte) und Cheridene Green (8 Punkte) keinen Sahnetag. Stattdessen ist es Holly Winterburn, die die größte Gegenwehr zeigt (19 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists). Sie versprüht zeitweise den Zauber, in dem sie ua einen Dreier vom FIBA-Logo versenkt. Dennoch besteht für Großbritannien nur noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen. Doch gerade dieser Umstand könnte eine Gefahr fürs Deutsche Team darstellen. Sonntag ab 17.30 Uhr wird das DBB-Team den Einzug im Viertelfinale klarmachen. Basketball live bei MagentaSportFrauen EM bis 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)VorrundeSamstag, 21.06.2025Ab 19.20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag, 22.06.2025Ab 15.05 Uhr: Schweden - SpanienAb 17.30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandViertelfinale ab 24. Juni - tba.Männer EM: 27. August - 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Parteien live und kostenlos)