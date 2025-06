TH Global Capital, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in 13 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und einer Erfolgsbilanz von Transaktionen in 29 Ländern, wurde bei den 16. jährlichen Internationalen M&A-Auszeichnungen mit vier renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter zum dritten Mal in Folge als "Boutique-Investmentbank des Jahres".

Zu den Auszeichnungen von TH Global Capital gehören:

Boutique-Investmentbank des Jahres 2025 Unternehmens-/Strategie-Transaktion des Jahres (50 bis 100 Mio. USD): Für die Beratung von Cloobees, einem Global Salesforce Summit Partner in Polen, bei der strategischen Veräußerung an das in New York ansässige Unternehmen Synechron. Regionaler Deal des Jahres Asien: Für die Beratung von Brainvire, einer weltweit führenden Agentur für digitalen Handel und digitales Marketing in Asien, bei der Fusion mit Said Differently, einem Unternehmen aus dem Portfolio von Falfurrias in den USA. M&A-Transaktion des Jahres (50-100 Mio. USD): Für die Beratung von Chamonix IT und Exposé, führende australische Unternehmen in den Bereichen Digital Engineering und KI Datenwissenschaft, bei ihrem strategischen Verkauf an Synechron.

Diese Auszeichnungen werden von M&A Advisor, der weltweit führenden Organisation für Fachleute in den Bereichen M&A, Restrukturierung und Unternehmensfinanzierung, verliehen und würdigen die 24-jährige Erfolgsgeschichte, die globale Reichweite und die umfassende interkulturelle Expertise von TH Global Capital bei der erfolgreichen Abwicklung von Transaktionen in 29 Ländern.

"Wahre Exzellenz im Geschäftsabschluss zeichnet sich durch eine klare Vision, mutige Führung und die Fähigkeit aus, nachhaltige Wirkung zu erzielen", erklärte Roger Aguinaldo, Gründer CEO von The M&A Advisor. "Als Gewinner des Preises "Boutique-Investmentbank des Jahres" verkörpert TH Global Capital diese Eigenschaften in vorbildlicher Weise. Wir sind stolz darauf, TH Global Capital für seine herausragenden Ergebnisse zu würdigen, mit denen das Unternehmen seine Mitbewerber übertroffen und neue Maßstäbe für den Erfolg auf dem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt von heute gesetzt hat."

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital, erklärte: "Es ist eine große Ehre, zum dritten Mal in Folge als "Boutique-Investmentbank des Jahres ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und den Erfolg unserer Kunden in den letzten 24 Jahren. Dies spiegelt nicht nur das Engagement unseres Teams wider, sondern auch unsere Fähigkeit, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt kontinuierlich hervorragende Ergebnisse zu erzielen."

Die 16. jährlichen Internationalen M&A-Auszeichnungen werden im Rahmen einer prestigeträchtigen Gala im Rahmen der 16. jährlichen Internationalen M&A-Auszeichnungen verliehen, die am 16. September in New York im Rahmen des 2025 Leadership in Dealmaking Summit stattfindet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250620520561/de/

Contacts:

Kate Geary

kate@thglobalcapital.com