DentalMonitoring, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Fernüberwachung für die Kieferorthopädie, freut sich, die Einführung des Top Ortho Practice Award bekannt zu geben, ein einzigartiges Auszeichnungsprogramm, das weltweit die leistungsstärksten kieferorthopädischen Praxen anhand einer objektiven, datenbasierten Analyse würdigt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Auszeichnungen, die auf subjektiven Nominierungen oder Beliebtheit basieren, basiert der Top Ortho Practice Award auf objektiven Messwerten, die aus Millionen von Patientenscans und klinischen Interaktionen abgeleitet werden. Die Auswahl der Praktiken erfolgt auf der Grundlage außergewöhnlicher Ergebnisse in den Bereichen Hygiene, Compliance und Wirksamkeit der Behandlung unter Verwendung standardisierter Benchmarks, die regionale und globale Leistungsniveaus widerspiegeln

Das Programm identifiziert und würdigt Praktiken, die in ihren Gebieten hinsichtlich Leistungskennzahlen, die aus tatsächlichen Patientendaten abgeleitet werden, führend sind, darunter Hygiene, klinische Techniken und Stabilität nach der Behandlung. Diese Praktiken werden auch als Mentoren und Wissenszentren dienen, die ihre Techniken, Arbeitsabläufe und Philosophien offen teilen, um das gegenseitige Lernen und das kollektive Wachstum zu fördern. DentalMonitoring wird am 18. September 2025 vor dem OP Summit 2025 seine erste Top Ortho Practice Exchange-Veranstaltung live in Las Vegas ausrichten. Hier anmelden, um sich zu registrieren TopOrthoPractice.com

"Bei dieser Initiative geht es um mehr als nur um Anerkennung es geht darum, die Messlatte für das, was in der kieferorthopädischen Versorgung möglich ist, höher zu legen", erklärte Philippe Salah, CEO von DentalMonitoring. "Indem wir datengestützte Exzellenz hervorheben, unterstützen wir die Branche dabei, messbarere und skalierbarere Ergebnisse zu erzielen."

Mit dieser Initiative bekräftigt DentalMonitoring sein Engagement für die Transformation der Kieferorthopädie, motiviert Praxen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und unterstützt sie letztendlich dabei, Patienten überall eine bessere Versorgung zu bieten.

Über DentalMonitoring

DentalMonitoring setzt mit seiner KI-gestützten, FDA De Novo-zugelassenen und MDR-zertifizierten Fernüberwachungssoftware neue Standards in der Kieferorthopädie. Es wurde für die Verwendung mit mehreren Geräten oder Behandlungsphasen entwickelt und ermöglicht Ärzten die Fernüberwachung von Patienten, eine verbesserte klinische Kontrolle und eine höhere Effizienz. Patienten profitieren von Funktionen wie In-App-Nachrichten, praktischen geführten Scans und Echtzeit-Feedback. Mit den neuesten Innovationen unterstützt DentalMonitoring Praxen dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und eine hervorragende Versorgung zu gewährleisten. Mit über 13.000 klinischen Datenergebnissen verändert DentalMonitoring die kieferorthopädische Behandlung für Patienten und Praxen weltweit, indem es Innovation mit kieferorthopädischen Anforderungen verbindet.

