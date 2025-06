Gold auf Rekordkurs - 100 % Marge und Zentralbanken im Kaufrausch! Der unterschätzte Gewinner: Silber vor dem Superzyklus! Kupfer-Alarm: Angebotskrise trifft auf Mega-Nachfrage! Uran: Renaissance der Kernenergie läuft!

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist mal wieder soweit! Aus gegebenem Anlass widmen wir uns in der heutigen Analyse einem umfassenden Überblick über die wichtigsten Rohstoffe: Gold, Silber, Kupfer und Uran.

Diese Metalle spielen nicht nur eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft, sondern spiegeln auch politische und wirtschaftliche Entwicklungen wider. Die Nachfrage, das Angebot, geopolitische Einflüsse und technologische Trends formen den Markt und eröffnen spannende Chancen für Investoren. Dabei werfen wir auch einen Blick auf aktuelle Marktbewegungen, die Rolle der Zentralbanken und die vielversprechenden Aktien und ETFs in diesen Sektoren.

Gold: Der sichere Hafen und Wachstumstreiber in unsicheren Zeiten

Gold hat sich erneut als unverzichtbarer Wertaufbewahrer bewiesen. Am 13. Juni wurde ein neues Allzeithoch mit einem Schlusskurs von 3.433 US-Dollar erreicht - ein klares Signal für den anhaltenden Aufwärtstrend dieses Edelmetalls. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig, aber im Kern spiegeln sie das wachsende Misstrauen gegenüber traditionellen Währungen und die geopolitischen Spannungen wider.

Geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kriegssituationen in Israel, Iran, Palästina, der Ukraine und anderen Regionen erzeugen Unsicherheit auf den Märkten. Doch noch gewichtiger ist die globale Schuldensituation, insbesondere in den USA. Die zunehmenden politischen Spannungen, unter anderem durch ehemalige Präsidenten wie Donald Trump, schwächen das Vertrauen in den US-Dollar. Die Kreditwürdigkeit der USA wurde herabgestuft, und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen nimmt ab.

Diese Entwicklung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Gold als stabiler Wertanlage. Gold steht seit über 5.000 Jahren für Sicherheit, Stabilität und Kaufkrafterhalt - Werte, die in turbulenten Zeiten besonders gefragt sind.

Rolle der Zentralbanken und Währungsreserven

Die Zentralbanken weltweit kaufen weiterhin Gold in großen Mengen. Die Nettokäufe der letzten 13 bis 14 Jahre zeigen einen klaren Trend, der sich auch 2024 fortsetzen dürfte. Interessant ist dabei die Allokation der globalen Währungsreserven: Gold macht mittlerweile 24,1 % aus, während der US-Dollar auf 43,9 % zurückgegangen ist. Diese Verschiebung unterstreicht das schwindende Vertrauen in den US-Dollar und die steigende Bedeutung von Gold als Reservewährung.

Goldproduzenten: Enorme Margen und Wachstumspotenziale

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Goldproduzenten sind derzeit äußerst attraktiv. Die sogenannten All-In Sustaining Costs (AIC) liegen bei etwa 1.700 US-Dollar pro Unze, während der Goldpreis aktuell bei etwa 3.400 US-Dollar liegt. Das bedeutet eine Marge von rund 100 % - eine außergewöhnliche Situation, die seit langem nicht mehr zu beobachten war.

Diese Margen eröffnen den Produzenten Spielraum für Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie die Ausschüttung von Dividenden. Dennoch haben viele Goldaktien ihre Kurschancen noch nicht vollständig ausgeschöpft, was zusätzlichen Aufwärtspotenzialen Raum gibt.

Ausblick: Charttechnische Kursziele und langfristige Perspektiven