Seit einigen Wochen beunruhigen Gerüchte über eine nahende Erdbeben-Katastrophe in Südost-Asien viele Verbraucher. Mittlerweile stornieren vor allem asiatische Touristen ihre Reisen nach Japan, zwei Airlines streichen gar ihre Flüge nach Nippon. Hinter der Angst steckt die Prophezeiung einer japanischen Manga-Zeichnerin. Die Manga-Zeichnerin Ryo Tatsuki hat in ihren Comics bereits mehrere verheerende Katastrophen vorausgesagt. Die nächste soll nun Anfang Juli in oder nahe Japan stattfinden. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...