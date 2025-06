Fed-Gouverneur signalisiert überraschende Zinswende: Bitcoin vor wichtigem Impulschub?

Die US-Notenbank Federal Reserve sorgt erneut für Aufsehen in der Finanzwelt. Obwohl beim jüngsten Zinsentscheid am vergangenen Mittwoch der Leitzins wie erwartet unverändert blieb und Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz eine eher hawkische Haltung einnahm, gibt es nun überraschende Signale für eine mögliche Zinswende. Ein hochrangiger Fed-Vertreter äußerte sich positiv zu potenziellen Zinssenkungen bei der kommenden Sitzung im Juli.

Christopher Waller ändert seine Position zu Zinssenkungen

Der Zinssatz wird achtmal jährlich durch das FOMC-Meeting festgelegt, bei dem das Board of Governors der US-Notenbank zusammenkommt. Neben Jerome Powell gehört diesem Gremium auch Christopher Waller an, ein anerkannter Ökonom und Zentralbanker. Obwohl Waller früher als Befürworter hoher Zinsen galt, hat er seine Position geändert und erklärt nun, dass die Zeit für Zinssenkungen gekommen sei.

Die nächste Fed-Sitzung findet am 29. und 30. Juli statt. Eine Zinssenkung würde ein äußerst positives Signal für die gesamten Finanzmärkte darstellen. Bei niedrigeren Zinssätzen verlieren risikoarme Anlagen wie Sparbücher, Tages- und Festgeld sowie Anleihen an Attraktivität, während riskantere Assets wie Aktien und Kryptowährungen davon profitieren könnten. Für Bitcoin könnte dies der lang erwartete Impuls sein, um einen Kursanstieg auf bis zu 150.000 US-Dollar zu erreichen.

BTC Bull Token Presale vor strategisch günstigem Zeitpunkt

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) ist als Bitcoin Meme Coin konzipiert und weist eine starke Anbindung an den Kurs der größten und ältesten Kryptowährung auf. Bei einer Zinssenkung durch die Fed im Juli könnte der Token, der sich derzeit noch im Presale befindet, in doppelter Hinsicht profitieren - einerseits durch den Anstieg von Bitcoin und andererseits durch die generell positive Wirkung fallender Zinsen auf den Kryptomarkt.

Besonders interessant für Investoren sind die im Projekt implementierten Token-Burns und Bitcoin-Airdrops. Diese finden bei bestimmten Bitcoin-Kursmeilensteinen statt. Bei jeder 25.000-Dollar-Marke, die Bitcoin erreicht, wechseln sich Token-Burns und Bitcoin-Airdrops ab, was das Angebot verknappt und gleichzeitig die Nachfrage steigern könnte. Der Presale des BTC Bull Tokens endet nur wenige Tage vor dem nächsten Fed-Zinsentscheid, was für interessierte Anleger eine strategisch günstige Einstiegsmöglichkeit darstellen könnte.

