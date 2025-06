Fed-Gouverneur deutet überraschende Zinssenkung im Juli an: Bitcoin könnte stark profitieren

Die am vergangenen Mittwoch stattgefundene Fed-Sitzung, in der entschieden wurde, den US-Leitzins in der aktuellen Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent zu belassen, ist gerade vorbei, da macht die US-Notenbank schon wieder von sich reden. Ausnahmsweise jedoch in einer bullishen Art und Weise. Denn wie es aussieht, sind einige Mitglieder des Fed-Vorstandes durchaus gewillt, Donald Trumps Wunsch nach Zinssenkungen, der zu einem verbalen Schlagabtausch mit dem Vorsitzenden Jerome Powell geführt hat, nachzukommen.

Unerwartete Wendung bei der US-Geldpolitik

Das erklärte zumindest Christopher Waller, einer der Fed-Gouverneure, heute in einem Interview mit CNBC. Laut seinen Aussagen könnte eine Zinssenkung seitens der US-Notenbank deutlich näher sein, als von vielen Anlegern gedacht. Der US-Zinsentscheid findet 8-mal jährlich im Zuge des sogenannten FOMC-Meetings statt. Dabei kommt der Vorstand der Fed, bestehend aus den sieben führenden Notenbankern zusammen und beschließt den neuen Leitzins.

Da die Zinsen enorm wichtig für die Börsen sind, erfährt auch der Zinsentscheid der Fed entsprechend hohe Beachtung. Ein hoher Zinssatz gilt dabei als bearish, da Risikoanlagen wie Aktien und speziell auch Kryptowährungen dadurch für Anleger und vor allem institutionelle Investoren deutlich unattraktiver werden. Bei niedrigen Zinsen werden hingegen risikoarme Anlagen wie Tagesgeld-, Festgeld oder auch Anleihen unattraktiver. Das führt zu steigenden Kursen von riskanteren Assets wie eben Kryptowährungen.

Positive Auswirkungen für den Kryptomarkt erwartet

Wie mehrere Quellen heute einschlägig auf X (ehemals Twitter) berichten, hat Waller erklärt, die Fed könne, entgegen den Erwartungen vieler Analysten, die Zinsen bereits in ihrer nächsten Sitzung senken. Das ist insofern überraschend, als sich Jerome Powell in seinem Statement nach dem Zinsentscheid am Mittwoch noch sehr zurückhaltend geäußert hat. Zudem gehörte Waller in der Vergangenheit eher zu den Notenbankern, die eine zurückhaltende Haltung in Bezug auf Zinssenkungen eingenommen haben.

Mittlerweile scheint er sich jedoch auf die Seite des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump zu stellen, der vom Fed-Vorstand schon seit Monaten Zinssenkungen fordert. Das hat mittlerweile sogar zu einem verbalen Schlagabtausch mit dem Vorsitzenden Jerome Powell geführt, den Trump sarkastisch als "too late Powell" bezeichnet. Sollte die Fed aber nun ein Einsehen zeigen und die Zinsen in ihrer nächsten Sitzung am 29. und 30. Juli senken, könnte das dem Kryptomarkt einen enormen Schub versetzen.

BTC Bull Token Presale vor potenziellem Marktaufschwung

Sollten die Zinsen gesenkt werden, könnte das zu einer schnellen Kapitalverschiebung von sicheren Anlagen wie Anleihen zu Bitcoin führen. Das könnte dem Kurs der größten und ältesten Kryptowährung zu einem starken Schub verhelfen. Das könnte auch den BTC Bull Token schnell in Schwung bringen. Dieser weist nämlich eine starke Anbindung an Bitcoin auf, wodurch sich der neue Coin klar von der Masse abhebt.

Beim BTC Bull Token profitieren Anleger von einem Token-Burn, wenn Bitcoin erstmals die Marke von 125.000 US-Dollar erreicht. Zudem findet ein Bitcoin-Airdrop statt, wenn der Bitcoin-Kurs erstmals auf 150.000 US-Dollar steigt. Bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin knackt, wechseln sich weitere Token-Burns und Bitcoin-Airdrops ab. Das geht so lange, bis Bitcoin auf eine Million Dollar gestiegen ist. Bei $BTCBULL kommen derzeit also eine Menge bullisher Faktoren zusammen, die sich gegenseitig synergistisch unterstützen. Derzeit ist der neue Coin noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger schon über 7 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein.

