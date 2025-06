BlackRock kontrolliert über 650.000 Bitcoin: Institutionelle Dominanz erreicht neuen Höhepunkt

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seine Bitcoin-Bestände in den vergangenen Wochen massiv ausgebaut und kontrolliert inzwischen mehr als 3% des gesamten Bitcoin-Angebots. Diese Entwicklung sendet ein starkes Signal für das wachsende institutionelle Vertrauen in die führende Kryptowährung und könnte dem Markt neue Impulse für die nächste Rallye geben.

Institutionelle Investoren zeigen trotz hoher Kurse starkes Kaufinteresse

Bitcoin wird aktuell bei über 106.000 US-Dollar gehandelt und befindet sich damit nur etwa 6.000 US-Dollar unter seinem bisherigen Allzeithoch. Trotz dieser historisch hohen Bewertung zeigen insbesondere große Marktteilnehmer weiterhin starkes Kaufinteresse und lassen sich nicht von den aktuellen Kursniveaus abschrecken.

In den letzten Tagen wurde eine verstärkte Akkumulation durch Wale beobachtet, wobei täglich Bitcoin im Wert von über 800 Millionen US-Dollar von diesen Großinvestoren aufgekauft wurden. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kaufdruck nicht nur von anonymen Bitcoin-Walen ausgeht, sondern zunehmend auch von institutionellen Investoren wie BlackRock. Seit dem Start der Bitcoin-Spot-ETFs hat sich BlackRock durch seinen IBTC Spot ETF zu einem der größten Bitcoin-Halter entwickelt und verfügt inzwischen über mehr als 650.000 Bitcoins - das entspricht etwa 3,25% des maximalen Bitcoin-Bestands von 21 Millionen Coins und einem Wert von knapp 70 Milliarden US-Dollar.

Positive Marktaussichten für die kommenden Monate

Die aktuelle Entwicklung wird von Marktbeobachtern als äußerst positiv bewertet, da die größten Marktteilnehmer historisch betrachtet oft über die besten Einschätzungen verfügen und kluge Investitionsentscheidungen treffen. Viele Analysten prognostizieren für Bitcoin bis zum Jahresende Kursziele zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar.

Derzeit befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase, nachdem am 22. Mai ein neues Allzeithoch von 111.970 US-Dollar erreicht wurde. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2,1 Billionen US-Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von 40 Milliarden US-Dollar. Mit einer Marktdominanz von 64,1% zeigt sich das starke Interesse der Anleger an Bitcoin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Sollte den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch über die 110.000 US-Dollar-Marke gelingen, könnte der Kurs durch positive Katalysatoren wie die Einrichtung der US-Krypto-Reserve oder die Genehmigung weiterer Spot-ETFs schnell in Richtung 120.000 US-Dollar steigen.

BTC Bull Token Presale: Investitionsmöglichkeit mit Bitcoin-Airdrops

Der BTC Bull Token (BTCBULL) bietet Anlegern die Möglichkeit, auf die zukünftige Wertentwicklung von Bitcoin zu setzen. Das Besondere an diesem Projekt: Käufer qualifizieren sich automatisch für Bitcoin-Airdrops, die an bestimmte Kursmeilensteine von Bitcoin gekoppelt sind - etwa das Erreichen der 150.000, 200.000 oder 250.000 US-Dollar-Marke.

Für interessierte Investoren ist besonders relevant, dass sich BTCBULL derzeit noch in der Presale-Phase befindet und vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting steht. Der Token kann aktuell zum Preis von 0,002575 US-Dollar über die offizielle Website erworben werden. Bisher wurden bereits über 7 Millionen US-Dollar von Anlegern investiert. Der Presale endet in etwa 9 Tagen, wonach die ersten Börsenlistings folgen werden - ein potenziell strategisch günstiger Zeitpunkt für einen Einstieg, sollte die erwartete Bitcoin-Rallye tatsächlich eintreten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.