* Goldminen Index mit starkem Kaufsignal* Weitere Bestätigung des Aufwärtstrends* Zweite Phase der Goldhausse hat begonnen

Liebe Leser,



verpassen Sie die Hausse bei den Aktien des Edelmetallsektors nicht. Der XAU Gold- und Silberminen Index ist seit Anfang des Jahres schon um über 50% gestiegen. Im April 2025 wurde für diesen Index ein weiteres starkes Kaufsignal gegeben, auf dessen weitreichende und langfristig sehr bullishe Bedeutung wir Sie hier am 4. Mai informiert haben.



Seither ging es mit dem Index um 15,6% nach oben, und einige der in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren empfohlenen Aktien sind noch sehr viel stärker gestiegen. Unsere Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass wir uns bei den Goldminenaktien erst in der Frühphase einer Hausse befinden, die noch lange anhalten wird. Es ist also bei weitem noch nicht zu spät für einen profitablen Einstieg.

Den vollständigen Artikel lesen ...