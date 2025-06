Das Energieunternehmen Elektrum Eesti und die Tankstellenkette Olerex planen, bis Ende 2027 insgesamt 170 Schnellladestationen an 62 Tankstellen in Estland aufzubauen. Erste High Power Charger wurden bereits in Paide, Tartu, Rakvere, Võru und Türi in Betrieb genommen. Jeder der fünf Standorte verfügt über zwei 300-kW-Ladesäulen mit jeweils zwei CCS-Ladepunkten. Diese Konfiguration ist jedoch nicht für alle 62 Tankstellen vorgesehen: Auch der Aufbau ...

