Hotstocks KW 25 / 2025: Öl- & Gas-Aktien im Rallye-Modus!

Pulverfass Nahost: Krieg Israel - Iran sorgt für Momentum bei Öl- & Gas-Aktien

Die Lage im Nahen Osten hat sich mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran verschärft, zu einem Anstieg bei den Notierungen von Öl und Gas und damit auch zu einer Verteuerung bei Öl- und Gas-Aktien geführt. Dabei spielen verschiedene Verknappungsszenarien eine Rolle. So könnte einerseits die mögliche Zerstörung von Förderstätten und Logistikeinrichtungen im Iran das Angebot an diesen fossilen Energieträgern limitieren. Andererseits hat das Land die Kontrolle über die Straße von Hormus, die rund 33 Kilometer breit ist und ein Engpass im globalen Öl- und Gas-Handel darstellt. Die Anrainerstaaten des Persischen Golfes verschiffen über diese rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls, dazu etwa ein Drittel des LNG-Umschlags. Zusätzliches Momentum könnte die Saisonalität liefern. So lässt diese steigende Kurse beim schwarzen Gold in der Zeit von Juli bis September erwarten. Öl- und Gas-Aktien korrelieren stark mit den Rohstoffmärkten, auch wenn einige Unternehmen inzwischen auch auf erneuerbare Energieträger setzen. Quartalszahlen spielen in diesem Sektor eine untergeordnete Rolle, weil die Anleger stes mit einem Auge auf den Ölpreis schielen. Durchaus interessant hingegen sind die Dividendenrenditen, die bei den etablierten Firmen des Sektors recht hoch sind. Als Trader fokussieren wir uns aber auf die charttechnische Entwicklung.

BP p.l.c. (BP) - ISIN GB0007980591







Die Notierungen der Aktie des britischen Öl- und Gas-Konzerns haben seit dem Tief im April in Korrelation zum Rohstoffmarkt angezogen. Nach der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte formiert sich eine Widerstandslinie bei 394 GBP. Auf der Unterseite bahnt sich ein Golden Cross an, das für Momentum sorgen könnte. Zudem kursieren Gerüchte, BP könnte vom Wettbewerber Shell übernommen werden. Sollten sich diese konkretisieren, könnte dies die Kursentwicklung weiter anheizen.

Exxon Mobil Corporation (XOM) - ISIN US30231G1022







Auch die Exxon-Mobile-Aktie konnte sich zuletzt stark entwickeln. Bei 115 USD formiert sich eine Widerstandslinie. Momentan sieht das Wertpapier auf Grund des Abstands zum 50er-EMA etwas überkauft aus, könnte aber nach einem Pullback oder einer Tasse-mit-Henkel-Formation wieder interessant werden.

Chevron Corporation (CVX) - ISIN US1667641005







Bei Chevron bildet sich eine Widerstandslinie bei 150 USD aus. Auf der Unterseite hat sich gerade ein Golden Cross formiert. Das Kurspotenzial wird aber begrenzt durch Gap Downs von Anfang April.

Equinor ASA (EQNR) - ISIN NO0010096985







Der norwegische Öl- und Gaskonzern ist auch bei Solar- und Windenergie engagiert. Die im Chartbild dargestellten Kurse an der Osloer Börse verlaufen wegen der Währungsschwankungen weniger volatil als jene am US-Markt. Die mit dem politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten verbunden Unsicherheiten könnten Anleger verstärkt bei den Skandinaviern zugreifen lassen.

Eni S.p.A. (E) - ISIN IT0003132476







Die ENI-Aktie könnte als weiteres Wertpapier abseits des US-Marktes interessant werden. Bei einer erneuten Annäherung an die 14.50-EUR-Marke hätten wir ein solides Breakout-Setup vorliegen.

Tagescharts vom 21.06.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 21.06.2025

