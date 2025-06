Weltweit haben Regierungen Investitionen in die Infrastruktur angekündigt. Wenn der Geldregen niedergeht, können Anleger über diesen besonderen Fonds profitieren. Es warten Milliarden: Nicht nur Deutschland will in noch nie dagewesenem Umfang in die Infrastruktur investieren. Weltweit sind Stromnetze, Straßen, Brücken oder Schienen ein Thema - eines, das ganz oben auf der To-do-Liste der jeweiligen Regierungen steht, weil viel zu lange nicht genug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...