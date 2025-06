Die Entwicklung der US-Wirtschaft, der Aktienmärkte und der Zinspolitik in der zweiten Jahreshälfte 2025 ist derzeit von so vielen Unsicherheiten geprägt, dass selbst Experten keine verlässlichen Prognosen wagen. Kein Wunder also, dass der US-Leitindex S&P 500 in einer Seitwärtsphase festhängt. Sogar der Fed-Vorsitzende Jerome Powell betonte in seiner jüngsten Pressekonferenz mehrfach die "Ungewissheit" der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...