PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) -Flipster (https://flipster.io/), eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen, hat sich mit der Aptos Foundation zusammengeschlossen, um die Einführung von Stablecoins zu beschleunigen und den weltweiten Zugang zu Multichain-Kapital zu verbessern. Dadurch sollen schnellere, zugänglichere und flexiblere Möglichkeiten für Händler geschaffen werden, um an globalen Blockchain-Ökosystemen teilzunehmen und Marktchancen über verschiedene Ketten hinweg zu nutzen.Ein wichtiger Meilenstein dieser Partnerschaft: Flipster unterstützt ab sofort Ein- und Auszahlungen von USDT über das Aptos-Netzwerk. Diese Integration fügt eine weitere schnelle und unkomplizierte Option für Stablecoin-Übertragungen auf Flipster hinzu, die den Nutzern eine verbesserte Mobilität über Netzwerke hinweg bietet. Sie ermöglicht auch den nahtlosen Zugang zum Aptos-Ökosystem und die Teilnahme an Aptos-basierten Protokollen."Aptos wurde speziell dafür entwickelt, die Zukunft des globalen Finanzwesens voranzutreiben", so Ash Pampati, Head of Ecosystem bei der Aptos Foundation. "Durch die Integration von USDT auf Aptos durch Flipster setzen wir neue Maßstäbe bei Zugang, Geschwindigkeit und Gelegenheiten und ermöglichen Nutzern weltweit, sich auf schnellere und effektivere Weise mit dezentraler Finanzierung zu beschäftigen.""Mit Stablecoins bleiben Händler beweglich", berichtet Youngsun Shin, Head of Product and Partnerships bei Flipster. "Sie sind zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für den modernen Handel geworden, die einen kostengünstigeren Kapitalverkehr über verschiedene Ökosysteme hinweg ermöglicht und neue Markteffizienzen für globale Nutzer freisetzt. Mit der Einführung von USDT-Überweisungen auf Aptos bei Flipster erhalten Nutzer eine weitere leistungsstarke Option, um Kapital schnell und nahtlos einzusetzen."Kürzlich hat Flipster auch $APT in seinen Spotmarkt aufgenommen und bietet Nutzern damit direkten Zugang zum Aptos-Token und einen neuen Einstiegspunkt in das wachsende Ökosystem.Um die Partnerschaft zu würdigen, startet Flipster eine Reihe von zeitlich begrenzten Kampagnen (https://flipster.io/en/marketing/flipster-aptos-rewards), die die Nutzer stärker in das Aptos-Ökosystem einbinden sollen:- 30.000-USDT-Launchpool (19. bis 24. Juni): Verifizierte Benutzer, die $APT einsetzen, können USDT-Prämien verdienen. Die Bonusmultiplikatoren basieren dabei auf dem Handelsvolumen oder der VIP-Stufe.- 20.000-USDT-Empfehlungsprogramm (19. bis 24. Juni): Neue und bestehende Nutzer können bis zu 10 USDT verdienen, indem sie Freunde einladen, die eine Identitätsprüfung abschließen.- Bonus für neue Nutzer (fortlaufend): Teilnahmeberechtigte können bis zu 150 USDT verdienen, indem sie die Onboarding-Aufgaben über den Flipster Rewards Hub (https://flipster.io/en/marketing/rewards-hub) erledigen.Die Partnerschaft zwischen Flipster und Aptos spiegelt eine gemeinsame Vision für ein stärker vernetztes und kapitaleffizientes Handelsökosystem wider, in dem Stablecoins eine zentrale Rolle einnehmen, um einen reibungslosen Zugang zu chainübergreifenden Ökosystemen, Liquidität und Chancen auf globalen Märkten zu ermöglichen.Um mehr zu erfahren oder sich an der Kampagne zu beteiligen, besuchen Sie https://flipster.io/en/marketing/flipster-aptos-rewards.Informationen zu Flipster Flipster (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflipster.io%2F&data=05%7C02%7Chyunjoon.park%40cision.com%7Cb82f04da5dd742b8cd6c08ddafed1109%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638860154911850667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lCsj72C4wRQ2Of4SH%2BUk0BVw6NhmlY%2FySafmPXxOQtY%3D&reserved=0) ist die unkomplizierte Börse für Trader, die auf schnelle und präzise Transaktionen Wert legen. Mit hoher Liquidität, extrem engen Spreads, sofortiger Ausführung und ohne Verzögerungen und Slippage ist Flipster auch in schnelllebigen Märkten extrem effektiv. Jeder Handel ist auf Präzision getrimmt - ohne verschwendete Ticks.Erfahren Sie mehr unter flipster.io oder folgen Sie X.Informationen zur Aptos Foundation Die Aptos Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des Aptos-Protokolls zu unterstützen und das Engagement im Aptos-Ökosystem zu fördern. Durch die Bereitstellung einer Blockchain mit nahtloser Benutzerfreundlichkeit möchte die Aptos Foundation die Vorteile der Dezentralisierung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.Informationen zu Aptos Aptos ist eine leistungsstarke Proof-of-Stake-Blockchain der ersten Ebene. Die bahnbrechende Technologie von Aptos, die skalierbare Infrastruktur und die Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzer sind darauf ausgelegt, die nächste Generation von Finanzsystemen zu unterstützen, indem sie einen beispiellos hohen Durchsatz und niedrige Latenzzeiten bieten, die auf Milliarden von Benutzern skaliert werden können.