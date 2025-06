© Foto: zerocreatives - Westend61

Trotz politischen Gegenwinds investiert Kanadas Top-Pensionsfonds La Caisse 400 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien. Rendite, nicht Altruismus sei der Grund. Die Hintergründe.Andere Investoren wenden sich von nachhaltigen Strategien ab, doch La Caisse (ehemals Caisse de dépôt et placement du Québec), einer der größten kanadischen Pensionsfonds, geht in die Offensive: Bis 2030 will er 400 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investieren, die aktiv an der Dekarbonisierung arbeiten oder klimafreundliche Technologien vorantreiben. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema "Sustainable Investing" …