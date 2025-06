Krypto-News: Frankreich plant eine Bitcoin-Reserve

Kein Investor springt gerne auf einen fahrenden Zug auf und so ist es auch bei den Nationen. Mittlerweile wird in Frankreich über die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve nachgedacht. Wie weit das Land genau damit gekommen ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Bitcoin-Reserve für Frankreich in der Vorbereitung

Bereits vor Donald Trumps Amtsantritt im Januar und der strategischen Bitcoin-Reserve der USA gab es einige Länder, welche bereits über eine solche verfügten. Die meisten dieser Bitcoins stammen aus Konfiszierungen wie aus den USA, China und Großbritannien, während die Ukraine ihre aus Spenden sowie Bhutan aus dem Mining gewann. In El Salvador hat man sich hingegen auch durch den Berater Max Keiser schon früh in Richtung Bitcoin-Reserve bewegt.

Mittlerweile hat sich aber auch in Frankreich etwas getan. So hat die französische Europaabgeordnete Sarah?Knafo von der Partei Reconquête die EU und ihr Heimatland dazu aufgefordert, eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Dabei betonte sie, dass man nun "auf die Freiheit setzen" müsse. Ebenso erwähnte sie, dass die Bitcoin-Reserve vor der Inflation sowie dem Einfluss zentralisierter Systeme schützt.

https://twitter.com/pete_rizzo_/status/1936437147256668517

Zuvor hat sich Knafo noch mit dem Beratungsunternehmen JAN3 und dessen Geschäftsführer Samson Mow getroffen, um die nationale Bitcoin-Reserve zu besprechen. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem über förderliche Regulierungen und Umsetzungsmöglichkeiten gesprochen.

Dieses Vorhaben steht zudem in einem starken Kontrast zu dem digitalen Euro, welchen Knafo kritisierte. Laut ihr sei es jetzt nicht Zeit, "den totalitären Versuchungen der Europäischen Zentralbank" nachzugeben, welche den digitalen Euro vollständig unter ihrer Kontrolle durchsetzen will. Zudem warnte sie vor dystopischen Szenarien, in welchen EU-Bürokraten Transaktionen sperren und Nutzer vom System abschalten.

Jetzt in Zukunft des Bitcoin-Ökosystems investieren!

Wie hoch sind die Chancen für eine Bitcoin-Reserve von Frankreich?

Die Partei Reconquête von Knafo ist noch sehr jung und wurde erst im Jahr 2021 von Éric Zemmour gegründet. Im Jahr 2022 hat sie bei den Präsidentschaftswahlen 7 % und bei den Europawahlen 2024 rund 5,5 % erhalten. Bei den letzten Umfragen schnitt sie mit konstant unter 2 % auch nicht wirklich gut ab, da sie somit unter der 5%-Hürde bleibt.

Auch François Asselineau von der Union Populaire Républicaine forderte im März 2025, dass die Banque de France 5 bis 10 % ihrer Goldreserven in Bitcoin umwandeln solle. Dies entspräche rund 141.000 bis 282.000 BTC. Auf diese Weise soll laut ihm für eine solide Diversifikation der Staatsreserven von Frankreich und eine geringere Abhängigkeit zum US-Dollar gesorgt werden.

https://twitter.com/DeepWhale_/status/1900963532323119284

Wie auch bei der Partei von Knafo handelt es sich bei der Union Populaire Républicaine jedoch um eine Randpartei. Bei der letzten Wahl im Jahr 2024 kam sie auf 1,02 % und bei den Umfragen auf rund 1,3 %. Somit spielt sie nur eine untergeordnete Rolle. Die anderen Parteien äußern sich hingegen kritisch, sodass sich eine Bitcoin-Reserve eher noch verzögern wird.

Möglicherweise wird der Fokus aber auch vollständig auf den digitalen Euro gelegt, welcher schon im Herbst dieses Jahres eingeführt werden soll. Denn dieser verhält sich vollständig konträr zu dem grenzüberschreitenden, freiheitlichen Bitcoin.

Jetzt nächste Bitcoin-Generation entdecken!

So können Sie Ihre eigene Bitcoin-Reserve anlegen und anderen zuvorkommen

Neben Frankreich planen noch zahlreiche weitere Länder eine strategische Bitcoin-Reserve anzulegen, wobei einige von ihnen schon deutlich weiter sind wie die USA. Bald wird somit noch deutlich mehr Kapital in das digitale Gold strömen, welches zur Absicherung gegenüber der Inflation und zur Diversifizierung erworben wird.

Für Investoren bietet die Best Wallet dafür zahlreiche praktische und lukrative Möglichkeiten. Unter anderem lassen sich mit über 100 Fiatwährungen Coins von mehr als 60 unterschiedlichen Blockchains erwerben. Ebenso ist der Tausch zwischen den verschiedenen digitalen Assets möglich, wofür mehr als 330 DeFi- und über 30 Cross-Chain-Protokolle verwendet werden.

Außerdem werden Staking-Funktionen offeriert, mit denen sich neben Kursgewinnen auch passive Einkommen erzielen lassen. Ebenso können die Kryptowährungen noch vor ihrem großen Marktdurchbruch erworben werden, da mit der Best Wallet auch Presales bereitgestellt werden.

Bald sollen noch viele weitere Funktionen hinzukommen, wie Portfolio-Management, Sparpläne, Derivatehandel, NFT-Galerie, Browser-Erweiterung und eine Bankkarte für die praktische Zahlung mit Kryptowährungen. All dies vergrößert den Nutzen der Best Wallet und ihres nativen $BEST-Coins, der Schlüsselfunktionen und weitere Vorteile freischaltet.

Eine seltene Gelegenheit bietet nun der Vorverkauf der Multichain-Wallet, welcher bisher 13,47 Mio. USD eingenommen hat. Für die aktuelle Presale-Phase verbleiben nur noch weniger als 26 Stunden. So lange werden die Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,025215 USD angeboten. Zudem lassen sie sich schon für eine Staking-Rendite von 103 % anlegen.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.