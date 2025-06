Krypto News: Bitcoin fällt auf 102.000 US-Dollar, während BTC Bull Token 7,2 Millionen Dollar einsammelt

Kryptoinvestoren müssen momentan ein ziemlich dickes Fell mitbringen. Der Kryptomarkt gleicht momentan einer Achterbahnfahrt - und zwar der sehr unangenehmen Sorte. Der Juni macht momentan seinem Ruf als "schlechter Kryptomonat" alle Ehre. Noch im Mai erreichte der Bitcoin mit 111.970 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Aber mit den Höhenflügen war schon kurz darauf wieder Schluss. Knapp vier Wochen später notiert der BTC bei rund 102.000 US-Dollar und die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den letzten 24 Stunden um knapp 2 Prozent gefallen. Der Fear and Greed Index fiel innerhalb von vier Wochen von 69 auf 48. Dieser steht damit zwar immer noch auf "Neutral", aber deutlich näher an Angst als noch vor einer Woche.

Warum fällt der Bitcoin?

Den einen Grund, warum der Bitcoin fällt, gibt es nicht. Vielmehr kommen momentan mehrere Faktoren zusammen. Da ist zum einen das Zollchaos des US-Präsidenten. Dann die Eskalation im nahen Osten und der andauernde Krieg in der Ukraine. Die Märkte sind verunsichert und reagieren dementsprechend stark. In solchen Zeiten stecken Investoren ihr Geld lieber in "sichere Anlagen" wie Gold oder Devisen die als relativ krisensicher gelten. Die hochvolatilen Kryptowährungen gehören eher nicht dazu. Dementsprechend fließt Kapital ab.

Ein weiterer Grund war eine wichtige technische Marke bei 104.073?USD, die nicht gehalten wurde. Dadurch wurden viele automatische Verkaufsaufträge ausgelöst - insgesamt wurden Krypto-Positionen im Wert von etwa 250 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert. Dazu kommt, dass die FED die Zinsen weiterhin stabil auf einem hohen Niveau hält, was Investoren ebenfalls dazu veranlasst Kapital abzuziehen und beispielsweise in Staatsanleihen zu stecken.

Das bedeutet aber nicht, dass es voraussichtlich nie mehr einen Krypto beziehungsweise Bitcoin Bull Run geben wird.

BTC Bull Token: Der Coin für den nächsten Bitcoin Bull Run

Im Jahr 2022, nach dem Absturz von Terra/Luna und der Pleite der Kryptobörse FTX, kreisten die Kryptotodespropheten ebenfalls schon wieder eifrig. Aber die digitalen Assets kämpften sich wieder zurück und im Januar 2024 erreichte der Bitcoin sein damaliges Allzeithoch. Zudem ist die Ausgangssituation eine völlig andere. Kryptowährungen sind dank der Krypto-Spot-ETF mittlerweile fest im Mainstream Finanzmarkt verankert. Die Frage ist also nicht, ob der nächste Bullrun kommt, sondern wann. Die Investoren positionieren sich bereits. BTC Bull Token ist es mit seinem Presale gelungen, über 7,2 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln.

BTCBULL Token: Bitcoin Einstieg über Airdrops

Das Besondere an diesem Meme-Coin Projekt? BTCBULL belohnt seine Hodler mit Bitcoin Airdrops, jedes Mal, wenn der BTC bestimmte Kursmeilensteine durchbricht. Der erste liegt bei einem Bitcoin Kurs von 150.000 US-Dollar. Danach geht es in 50.000 Dollar Schritten weiter. Alles, was man dafür tun muss, ist BTCBULL zu halten. Zusätzlich hat das Team dem Coin einen deflationären Mechanismus eingebaut, der ebenfalls an den Bitcoin Kurs gekoppelt ist. Mit dem Staking haben Early Bird Investoren zudem die Möglichkeit, ihre BTCBULL Bestände schon im Vorfeld passiv zu erhöhen. Derzeit sind 1,8 Milliarden Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 56 %.

Jetzt noch in den BTC Bull Token Presale einsteigen

Der BTCBULL kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden, dieser befindet sich allerdings auf der Zielgeraden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet 0,002575 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier geht es zum BTC Bull Token Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.