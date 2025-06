Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es Shareholder Intelligence Services, LLC ("ShareIntel") und Urvin Consulting LLC ("Urvin") beauftragt hat, eine Initiative zu unterstützen, die darauf abzielt, die Marktintelligenz zu vertiefen und die Transparenz für seine Aktionäre zu erhöhen.Im Rahmen seines kontinuierlichen Einsatzes für Transparenz und Aktionärsbeteiligung setzt DeFi Technologies Tools und Analysen ein, um einen besseren Einblick in die Handelsaktivitäten rund um seine Stammaktien zu erhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein besserer Informationsfluss zur Entscheidungsfindung beiträgt und das Vertrauen des Marktes stärkt.ShareIntel nutzt seine firmeneigene DRIL-Down-Technologie, eine auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtete Datenanalyseplattform, um Aktienhandelsaktivitäten von Broker-Dealern, Clearingfirmen und meldenden Unternehmen zu verfolgen sowie zu analysieren.Urvin bringt mit seinem Fachwissen in der Analyse des grenzüberschreitenden Handelsverhaltens, einschließlich der Erkennung von Mustern im Zusammenhang mit Spoofing, Layering und Kursaktivitäten auf US-amerikanischen und kanadischen Märkten, zusätzliche Fähigkeiten ein.Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte:"Während wir mit dem Aufbau eines börsennotierten Unternehmens für digitale Vermögenswerte von Weltrang fortfahren, halten wir es für unerlässlich, einen klaren Überblick darüber zu haben, wie unsere Stammaktien an den globalen Märkten und Börsen gehandelt werden. Durch die Zusammenarbeit mit ShareIntel und Urvin wollen wir unser Fundament aus Transparenz, Verantwortlichkeit sowie fundierter Entscheidungsfindung stärken. Dies ist Teil unserer langfristigen Bemühungen, unser Verständnis der Aktionärsbasis zu verbessern und die Integrität unserer Marktpräsenz zu unterstützen."DeFi Technologies ist bestrebt, diese Partnerschaften zu nutzen, um nicht nur tiefere Einblicke in die Handelsdynamik zu gewinnen, sondern auch um das allgemeine Ziel zu unterstützen, das Vertrauen der Anleger und die langfristige Wertschöpfung zu fördern.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als siebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/Analystenberichte zu DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem, das Engagement von Shareintel und Urvin, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum sowie die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und dessen Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten, sind jedoch nicht beschränkt darauf. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten sowie unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanzsektors und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, sind jedoch nicht beschränkt darauf. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681