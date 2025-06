NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres ist über den US-Angriff auf Atomanlagen im Iran "zutiefst beunruhigt" und warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt. "In dieser gefährlichen Stunde ist es von entscheidender Bedeutung, eine Spirale des Chaos zu vermeiden", sagte Guterres in der Nacht zum Sonntag. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert, die Lage zu deeskalieren und ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta und anderen Regeln des Völkerrechts nachzukommen. "Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorne ist die Diplomatie. Die einzige Hoffnung ist der Frieden."

Guterres sagte weiter, er sei "zutiefst beunruhigt über den heutigen Einsatz von Gewalt durch die Vereinigten Staaten gegen den Iran". Dies sei eine gefährliche Eskalation in einer Region, die bereits am Rande des Abgrunds stehe - und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit. "Es besteht ein wachsendes Risiko, dass dieser Konflikt schnell außer Kontrolle geraten könnte - mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung, die Region und die Welt."/hme/DP/zb