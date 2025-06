Zürich (ots) -Der FDP-Politiker, Sozial- und Präventivmediziner Felix Gutzwiller wurde an der Generalversammlung der Schweizer NGO Helvetas neu in den Vorstand gewählt.Die Mitglieder von Helvetas, der Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, haben Felix Gutzwiller, ehemaliger FDP-Stände- und Nationalrat, Präventiv- und Sozialmediziner, an der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2025 in den Vorstand gewählt. Der Vorstand besteht aus 13 Mitgliedern und wird seit drei Jahren von Regula Rytz präsidiert.Felix Gutzwiller: "Ich bin stolz auf die humanitäre Tradition der Schweiz. Internationale Zusammenarbeit ist DAS aussenpolitische Instrument, um schweizerische Werte wie Demokratie, Menschenrechte und humanitäre Prinzipien zu fördern. Sie gehört zu einer umfassenden Sicherheitspolitik. Deshalb sollte die Schweiz ihre Entwicklungszusammenarbeit stärken - jetzt erst recht."Erfahrener ExperteMit Felix Gutzwiller gewinnt die Schweizer NGO, die sich in 35 Ländern für bessere Lebensbedingungen und Perspektiven vor Ort engagiert, einen erfahrenen Experten mit fundiertem Wissen in der internationalen Zusammenarbeit. Wissenschaftliche Innovationen und soziales Engagement prägen Felix Gutzwillers Leben.Neun Jahre war Felix Gutzwiller im Nationalrat (FDP) und anschliessend, von 2007 bis 2015, im Ständerat als Vertreter des Kantons Zürich. Zwei Jahre war er Präsident der aussenpolitischen Kommission und von 2016 bis 2023 präsidierte er die beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit (BK IZA) des Bundesrates.Felix Gutzwiller leitete über 20 Jahre das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (heute EBPI) der Universität Zürich als ordentlicher Professor. Er war Gründungspräsident der Swiss School of Public Health und präsidierte das Kuratorium des Swiss Tropical and Public Health Instituts (SwissTPH), Basel.Nebst Felix Gutzwiller sind folgende Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Helvetas-Vorstand: Regula Rytz (Präsidentin), Peter Niggli (Vize-Präsident), Daniéle Castle, Jörg Frieden, Spring Gombe, René Holenstein, Chinwe Ifejika Speranza, Peter Messerli, Shobhini Mukerji, Dina Pomeranz, Dominique Schmid und Ueli Winzenried.Weitere Informationen:Vorstand & Beirat | Helvetas (https://www.helvetas.org/de/schweiz/wer-wir-sind/vorstand-geschaeftsleitung/vorstand)Vision & Engagement | Helvetas (https://www.helvetas.org/de/schweiz/wer-wir-sind/vision-engagement)Pressekontakt:Katrin Hafner, Medienverantwortliche,katrin.hafner@helvetas.org,+41 44 368 67 79Original-Content von: Helvetas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000432/100932759