Wochenausblick - Bruttoinlandsprodukt der USA im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit vielen interessanten Wirtschaftsdaten. Für die Euro Zone und Deutschland erwarten uns die Zahlen des HCOB Einkaufsmanagerindex (EMI). Dieser wird jeweils unterschlüsselt in Dienstleistungen und das verarbeitende Gewerbe sowie den Gesamtindex. Des Weiteren veröffentlicht die deutsche Bundesbank ihren Monatsbericht. Für die europäischen Länder Großbritannien und Frankreich wie auch für die Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlich S&P Global ebenfalls EMI Daten. Auf der Unternehmensseite veröffentlicht die Auskopplung des südafrikanischen Naspers-Konzerns Prosus seine Quartalszahlen.



















Dienstag:



Der Dienstag bringt die Veröffentlichung des kanadischen Verbraucherpreisindexes sowie aus den USA die des Immobilienpreisindexes und der Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Aus Deutschland erwarten uns die ifo Indizes zum Geschäftsklima und zu den Geschäftsaussichten. Von Seiten der Unternehmen kommen einige interessante Zahlen. Unter andrem publizieren das amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen Fedex, der Kreuzfahrtreeder Carnival und die Hornbach Holding des Baumarktes Hornbach ihre Quartalsergebnisse.















Mittwoch:



Am Mittwoch werden eher weniger relevante Zahlen erwartet. Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Zahlen kommen mit dem Verbraucherpreisindex Australiens. Unternehmenszahlen erwarten uns vom US-amerikanischen Halbleiterhersteller Micron Technology, vom SaaS-Anbieter für Personalanwendungen Paychex und General Mills, einem der größten Lebensmittelproduzenten der Welt.















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt einige der wichtigsten Zahlen der Woche, vor allem aus den USA mit sich. Zum einen werden das US Bruttoinlandsprodukt und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Des Weiteren wird der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben und die Höhe der Auftragseingänge publiziert. Hierbei könnten vor allem die Auswirkungen der turbulent Zollpolitik Trumps für Anleger von Interesse sein. Aus Europa kommen die Gfk Zahlen des Verbrauchervertrauens deutscher Anleger und es beginnt der EU Gipfel. US-lastiger wird es ebenfalls bei den Unternehmenszahlen. Quartalszahlen werden von NIKE, McCormick & Company und Walgreens Boots Alliance veröffentlicht.















Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns der Verbraucherpreisindex der japanischen Hauptstadt Tokio. Dieser ist eines der wichtigsten Inflationsmaße, welche von der Zentralbank bei ihren Zinsentscheiden herangezogen werden. Ebenfalls werden die japanische Arbeitslosenquote und Einzelhandelsumsätze am Freitag veröffentlicht. Aus den USA kommen die Zahlen der persönlichen Konsumausgaben und die Indizes zum Verbrauchervertrauen und den Inflationserwartungen der Verbraucher der Uni Michigan. Aus Europa wird das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs und der Verbraucherpreisindex Frankreichs veröffentlicht. Des Weiteren werden die Indizes zum Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklimaindex der Euro Zone publiziert. Aus der Unternehmensseite erwarten uns voraussichtlich keine wichtigen Ereignisse.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC