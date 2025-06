NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der indische Premierminister Narendra Modi hat nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen mit Irans Präsident Massud Peseschkian gesprochen. Er habe dabei seine tiefe Besorgnis über die Eskalation der Lage im Iran zum Ausdruck gebracht, schrieb Modi auf der Plattform X. "Wir haben unseren Aufruf zur sofortigen Deeskalation, zum Dialog und zur Diplomatie als Weg nach vorn sowie zur baldigen Wiederherstellung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region bekräftigt."

Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, ist eine Atommacht und Erzrivale des Nachbarlandes Pakistan - ebenfalls eine Atommacht sowie ein an den Iran grenzender Staat. Nach einem Terroranschlag im indischen Teil Kaschmirs am 22. April mit 26 Toten war es zu Gefechten an der Grenze zu Pakistan und gegenseitigen Luftangriffen gekommen. Am 10. Mai wurde eine Waffenruhe verkündet - nach Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump hatte er diese vermittelt. Pakistan schlug ihn am Samstag wegen seiner Vermittlerrolle in dem Konflikt für den Friedensnobelpreis vor. Modi hingegen hatte am Mittwoch in einem Telefonat mit Trump erklärt, dass es keine Vermittlung der USA gegeben habe./nk/DP/he