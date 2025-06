TEL AVIV/KAIRO/RIAD (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Israel und Ägypten haben am Sonntag mit deutlichen Kursgewinnen auf den Angriff der USA auf iranische Atomanlagen reagiert. Die Börsen der Golfregion verzeichneten überwiegend nur ein kleines Plus. In Riad drehte der Markt hingegen leicht ins Minus.

Händlern zufolge hoffen Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Aktionen der Vereinigten Staaten das Ende des Iran-Konflikts beschleunigen. US-Präsident hatte in der Nacht zum Sonntag (MESZ) mitgeteilt, das das Land Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" komplett zerstört habe. Bombardiert wurden drei Anlagen, darunter war auch die gut befestigte unterirdische Uran-Anreicherungslage Fordo. Die Nachrichtenagentur Irna berichtete allerdings nur, dass ein Teil des Bereichs um die Uran-Anreicherungsanlage Fordo beschädigt worden sei. Laut dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi ist der Iran noch damit beschäftigt, den genauen Schaden zu untersuchen.

In Tel Aviv legte der TA-35 um 1,2 Prozent zu. Banktitel zeichneten hier für den größten Teil der Gewinne verantwortlich. Der Rüstungszulieferer Elbit Systems verlor hingegen mehr als 2 Prozent.

In Kairo sprang der EGX 30 sogar um 2,7 Prozent nach oben. Die Indizes in Kuwait und im Oman legten jeweils um 0,4 Prozent zu. In Riad gab der Tadawul All Share Index seinen Gewinn ab und sank um 0,3 Prozent./he