Krypto News: XRP und Cardano, ein Match made in Heaven? Kommt jetzt die Zusammenarbeit?

Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, gilt als eher streitbar und hat sich schon mit einigen Kryptocommunitys angelegt. Dazu gehörte auch die von Ripple beziehungsweise XRP. Im Jahr 2022 bezeichnete er die Community noch als "toxisch und kleinlich" und sagte, er werde keine Fragen mehr bezüglich XRP und Ripple beantworten.

Doch was interessiert Hoskinson sein Geschwätz gestern? Jetzt sieht es ganz so aus, dass die beiden Krypto Projekte eine engere Zusammenarbeit anstreben. Hoskinson wurde gefragt, ob der neue Ripple Stablecoin RLUSD auch bei Cardano verfügbar sein werde. Darauf antwortete er sinngemäß: "Rund um XRP entsteht ein umfassendes Paket - mit dem Glacier Drop, nativer Lace Wallet-Integration, DeFi-Anwendungen und Gesprächen über RealUSD."

There is a whole XRP package with the glacier drop, lace wallet support, XRP DeFi and the RealUSD talks. - Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 14, 2025

Das könnte ein erster Schritt dazu sein, dass Cardano Ökosystem offener und vernetzter zu gestalten. Ein konkretes Datum gibt es bis jetzt noch nicht.

Die aktuellen Marktentwicklungen gehen allerdings weder am ADA noch am XRP spurlos vorüber. ADA notiert momentan bei 0,5466 US-Dollar, was ein Minus von knapp 12 % auf Wochensicht bedeutet. XRP steht derzeit bei 2,03 US-Dollar, also bei einem Minus von fast 6 % auf Wochensicht.

Cardanos und Ripples Stärke: Ihre Communitys

Die beiden Kryptoprojekte eint vor allem eins: ihre bärenstarken und loyalen Communitys. Selbst wenn die Kurse stark fallen, halten viele Inhaber ihren Coins die Treue.

Selbst während der XRP aufgrund der SEC Klage einbrach, stand die Community weiterhin hinter dem Projekt. ADA hinkt schon seit Jahren dem Allzeithoch von 3,10 US-Dollar aus dem Jahr 2021 hinterher. Doch die Fans bleiben hartnäckig, egal welche Entgleisungen sich Hoskinson leistet. Im Jahr 2022 wurde Cardano sogar zur beliebtesten Marke im Kryptouniversum gewählt. Ein zentrales Element in der Zusammenarbeit wird vermutlich die neue Midnight Sidechain. Diese soll es ermöglichen, vertrauliche Transaktionen und DeFi-Anwendungen aufzubauen, ohne die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verletzen.

Ripple könnte davon gleich mehrfach profitieren: Der Stablecoin RLUSD soll auf Midnight nutzbar gemacht werden, genauso wie XRP selbst - etwa für private Zahlungen oder dezentrale Finanzanwendungen, also dem Kerngeschäft von Ripple. XRP-Inhaber sollen sogar am kommenden "Glacier Drop" (einem Midnight-Airdrop) teilnehmen können.

Die Zusammenarbeit der beiden Krypto-Schwergewichte könnte sich auch äußerst positiv auf die Kurse der nativen Token ADA und XRP auswirken.

