Ethereum konsolidiert bei 2.500 Dollar: Anstieg auf 3.000 Dollar in Sicht?

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum steht in den letzten Wochen im Fokus, wie seit langem nicht mehr. Erst waren überproportional hohe Verluste auf der Tagesordnung, bis auf einmal die komplette Trendumkehr folgte. Damit würden auf einmal Kursgewinne im hohen zweistelligen Prozentbereich zur Normalität. Doch wie geht es in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten weiter, fällt bald die Marke von 3 Tausend US-Dollar?

Ethereum zeigt Stabilisierungstendenzen nach volatiler Phase

Blickt man auf das aktuelle Kurschart von Ethereum, dann steht der Altcoins derzeit bei einem Kurs von rund 2,5 Tausend US-Dollar. Bis zu einem Kurs von drei Tausend US-Dollar fehlen damit nur noch rund 17 Prozent, womit der wichtige Widerstand ohne Zweifel in Reichweite liegt. Dabei gilt es anzufügen, dass die letzten Tage insbesondere in Zeichen der Stabilisierung standen. Betrachtet man beispielsweise die letzten Sieben Tage, dann steht ein leichter Gewinn im Kurs von 0,1 Prozent zu Buche.

Noch vor rund zwei Monaten sah die Lage vollkommen anders aus. Steigerungen im Kurs von über 60 Prozent im Schnitt von einem Monat waren keine Seltenheit. Der Grund dafür war ein neu eingespieltes Update auf der Blockchain von Ethereum, welches die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit auf ein vollkommen neues Level hebt. Investoren und Anleger in der Krypto-Community reagierten mit hohen Zukäufe, beispielsweise in Form von ETH-Spot-ETFs. Nach dem starken Impuls riss die Nachfrage allerdings deutlich ab.

Geopolitische Faktoren und Regulierung als Kurstreiber

Derzeit sorgt insbesondere der Konflikt im Nahen Osten für große Verunsicherung am Kryptomarkt beziehungsweise an den internationalen Finanzmärkten. Die Gefahr ist groß, dass der Konflikt weiter eskaliert und damit auf den Preis von Ethereum drückt. Erst vor wenigen Stunden haben die USA angekündigt, binnen der kommenden zwei Wochen darüber entscheiden zu wollen, ob die militärische Großmacht in den Konflikt eingreift oder nicht. Sobald sich dem entgegen abzeichnet, dass eine diplomatische Einigung erzielt werden kann, ist davon auszugehen, dass Ethereum und Co ein Aufschwung erleben werden.

Das ist aber noch lange nicht alles, was für Ethereum derzeit von Bedeutung ist. Ebenso steht im Zentrum der Zeit das Geschehen rund um eine Neuausrichtung der Regulatorik von Kryptowährungen in den USA und weiteren Schlüsselstaaten. Das Repräsentantenhaus hat vor rund 2 Wochen einen offiziellen Entwurf vorgelegt, der die Rahmenbedingungen zu Gunsten für Kryptowährungen wie Ethereum verändert. Eine finale Entscheidung blieb bisher allerdings aus, wird aber zeitnah erwartet.

BTC Bull Token Presale als Investment-Alternative

Nicht nur die klassischen Altcoins bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, trotz eines Potenzials, welches in ihnen steckt. Ein noch höheres Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über sechs Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend.

Hinter dem BTC Bull Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 57 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,00257 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.