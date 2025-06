Altcoin-ETFs: Bloomberg-Analysten heben Wahrscheinlichkeit auf 90%

Im vergangenen Jahr wurden in den USA erstmals Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum zugelassen - ein historischer Schritt für den Kryptomarkt. Inzwischen liegen der US-Börsenaufsicht SEC zahlreiche weitere Anträge vor, diesmal für Altcoins wie Solana, XRP, Litecoin oder Dogecoin. Große Emittenten wie Grayscale, VanEck oder Franklin Templeton haben die notwendigen Unterlagen eingereicht und warten nun auf eine Entscheidung. Laut führenden Analysten steigen die Chancen auf eine Genehmigung spürbar.

SEC-Engagement signalisiert positive Entwicklung bei Altcoin-ETFs

Die Diskussion um die Zulassung von Spot-ETFs für digitale Vermögenswerte jenseits von Bitcoin gewinnt an Dynamik. Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart und ETF-Experte Eric Balchunas hat sich die Einschätzung zur Erfolgschance vieler Altcoin-ETFs zuletzt spürbar verbessert. Beide Analysten haben die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung für eine Vielzahl laufender Anträge nun auf 90 Prozent oder mehr angehoben. Als entscheidenden Faktor nennen sie das verstärkte Engagement der SEC, das als positiver Indikator für eine bevorstehende Marktöffnung gewertet wird.

Konkret geht es dabei um börsengehandelte Produkte für Krypto-Assets wie Solana, XRP, Litecoin oder Dogecoin. Die SEC hat für zahlreiche dieser Projekte die sogenannten 19b-4-Anträge bereits offiziell anerkannt - ein formaler Zwischenschritt im Zulassungsprozess. Das unterstreicht, dass regulatorische Bedenken offenbar abgebaut werden und die zuständige Behörde grundsätzlich offen für neue Strukturen ist. Noch offen bleibt allerdings der genaue Zeitpunkt möglicher Genehmigungen. Seyffart stellt klar: Die Entscheidung könnte bereits in den kommenden Monaten erfolgen - ebenso gut aber auch erst im Herbst.

Solaxy Presale: Innovative Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem

Im Umfeld wachsender Aktivität innerhalb des Solana-Netzwerks sticht derzeit ein Projekt besonders hervor: Solaxy. Wer hier risikoaffin auch kleinere Coins für sein Portfolio wünscht, könnte sich näher mit Solaxy beschäftigen. Während Layer-2-Lösungen bislang fast ausschließlich mit Ethereum in Verbindung gebracht wurden, bringt Solaxy dieses Konzept nun in das Solana-Universum. Damit öffnet sich eine neue technologische Dimension, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Netzwerkstruktur miteinander vereint, ohne dabei die Architektur von Solana zu untergraben.

Eine zentrale Facette von Solaxy ist die konsequente Fokussierung auf Modularität. Die Layer-2-Struktur ist so konzipiert, dass einzelne Komponenten unabhängig voneinander operieren können, dabei jedoch nahtlos in das Gesamtgefüge integriert bleiben. Gleichzeitig rückt der native Token SOLX in den Mittelpunkt. Seine Funktionen sind vielfältig: Als Governance-Instrument bestimmt er die Entwicklung des Protokolls, incentiviert Validatoren und Entwickler und ermöglicht durch Staking attraktive Erträge. Aktuell liegt die jährliche Rendite bei rund 80 Prozent. Bereits am 23. Juni soll der Token live gehen, kurz darauf folgen Mainnet-Launch und die Aktivierung der dezentralen Komponenten.

