PORR vor dem Branchentrend: Auftragseingang mit dickem Plus

Anzeige / Werbung

Im ersten Quartal 2025 zeigt sich die deutsche Bauwirtschaft in vergleichsweise robuster Verfassung. Das geht aus dem aktuellen Bau-Telegramm des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) hervor.

Wirtschaftsbau mit starkem Wachstum

Für das deutsche Bauhauptgewerbe wurde für Q1 ein überraschend positives Bild der Lage gezeichnet. Insgesamt gab es nämlich einen realen Umsatzzuwachs in Höhe von 4,3 Prozent und beim Auftragseingang (real) ein Plus von 10,2 Prozent zu vermelden, nachdem in den vergleichbaren Vorjahresperiode negative Werte registriert wurden. Am stärksten entwickelte sich das Marktsegment Wirtschaftsbau, wo sich das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 0,6 Prozent auf 7,1 Prozent beschleunigt hat und beim Auftragseingang sogar ein Trendwechsel von minus 2,0 Prozent auf plus 16,4 Prozent zu Buche schlug.

Eine Trendwende scheint sich laut HDB auch im Wohnungsbau abzuzeichnen. Dort stellte sich nämlich beim Quartalsumsatz eine Verbesserung von minus 11,3 auf minus 2,4 Prozent und beim Auftragseingang ein Turnaround von minus 3,5 Prozent auf plus 13,9 Prozent ein. Kaum verändert hat sich hingegen das Segment Öffentlicher Bau, wo sich der Umsatzzuwachs von 3,2 auf 3,8 Prozent erhöht hat, beim Auftragseingang allerdings eine Eintrübung von plus 1,6 Prozent auf minus 0,1 Prozent eingetreten ist.

Hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen wies der HDB darauf hin, dass die Bauunternehmen derzeit eher vorsichtig agieren und offene Stellen durch Rentenabgänge nicht in allen Fällen neu besetzt werden, insbesondere im Bereich Wohnungsbau. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass laut einer DIHK-Umfrage immer noch jedes fünfte Bauunternehmen angab, in den kommenden zwölf Monaten Personal abzubauen und nur jedes zehnte eine Aufstockung des Personals plane. Deshalb prognostiziert der Verband für 2025 für die Baubranche einen leichten Rückgang der Beschäftigtenzahlen von 916.277 auf 910.000 (-0,7 Prozent).

Starker Auftragseingang bei PORR Deutschland

Die im Mai von der PORR Group (ISIN: AT0000609607) veröffentlichten Quartalszahlen lassen sich nicht 1:1 mit den Zahlen des HDB-Bau-Telegramms vergleichen, da Deutschland lediglich einen von insgesamt sieben Heimmärkte (Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien) repräsentiert. Dennoch fällt auf, dass sich bei der PORR der Auftragseingang erheblich stärker entwickelt hat als die vom HDB gemeldeten Werte. Mit einem Anstieg von 129 Millionen auf 233 Millionen Euro (+81,1 Prozent) fiel das Wachstum dieser Kennzahl sogar um ein Vielfaches höher aus, was vor allem auf den Bereich Hochbau zurückzuführen war.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/publikationen/bau-telegramm-konjunktur

https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/baukonjunktur

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2025/PORR_Q1_2025_de_12_sec.pdf

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/Praesentationen/2025/PORR_Investorenpraesentation_Q1_2025.pdf

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post PORR vor dem Branchentrend: Auftragseingang mit dickem Plus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607