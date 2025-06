Anzeige / Werbung Patentpläne und politikgetriebene Beschleunigung ZenaTech - Entwickler von KI-Drohnen und quantentechnologischen Lösungen - plant die beschleunigte Einführung seiner Technologie zur Abwehr unbemannter Flugsysteme (Counter-UAS). Diese neue Fähigkeit wird auf der Flaggschiff-Plattform ZenaDrone 1000 implementiert. Die Ankündigung erfolgt als direkte Reaktion auf die am 6. Juni 2025 unterzeichnete Executive Order des Weißen Hauses mit dem Titel "Wiederherstellung der Lufthoheit über den amerikanischen Luftraum". Die Counter-UAS-Initiative zielt darauf ab, unbefugte oder bedrohliche Drohnen zu erkennen, zu verfolgen und zu neutralisieren - zur Sicherung des Luftraums und des öffentlichen Raums. Obwohl die Technologie ursprünglich im letzten Jahr entwickelt wurde, hatte ZenaDrone deren Einführung zugunsten anderer kommerzieller und verteidigungsbezogener Anwendungen vorübergehend zurückgestellt. Diese Unterbrechung ist nun beendet. Anordnung des Weißen Hauses unterstreicht Dringlichkeit der Drohnenabwehr Die jüngste politische Kursänderung hat ZenaDrone neuen Auftrieb verliehen. Nach Angaben des Unternehmens hat die Executive Order die Dringlichkeit unterstrichen, effektive Werkzeuge zur Drohnenabwehr auf den Markt zu bringen. "Wir haben unser Counter-UAS-System im Hinblick auf zukünftige Bedrohungen entwickelt, und die Executive Order hat deutlich gemacht, dass jetzt gehandelt werden muss", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Die Integration dieser Technologie in die ZenaDrone 1000 versetzt uns in die Lage, dringende Sicherheitsanforderungen mit einer intelligenten, autonomen Luftverteidigungsplattform zu erfüllen und als Anbieter sicherer, vertrauenswürdiger und einsatzbereiter Lösungen wahrgenommen zu werden." Zur Unterstützung dieser strategischen Neuausrichtung wird ZenaTech seine Ingenieur- und Verteidigungsteams erweitern. Ziel ist es, Forschung, Tests und die Bereitstellung der verbesserten Plattform zu beschleunigen. ZenaDrone 1000: Vom Multifunktionsgerät zum sicherheitskritischen System Die erweiterte ZenaDrone 1000 wird über Echtzeitfähigkeiten zur Bedrohungserkennung und -neutralisierung verfügen. Diese Weiterentwicklung macht die Drohne zu einem vordersten Einsatzmittel für Militär, Heimatschutz und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Mit diesem Update reagiert ZenaTech auf die wachsende nationale und internationale Nachfrage nach autonomen Verteidigungsplattformen. Die Executive Order vom 6. Juni dürfte zudem zu umfassenderen Marktveränderungen führen. Sie schreibt bundesweite Standards für die sichere Integration von Drohnen vor und bevorzugt US-gefertigte Systeme gegenüber ausländischen Wettbewerbern - ein klarer Anreiz für inländische Innovatoren wie ZenaTech. Eine Plattform für Präzision und Schutz Die ZenaDrone 1000 ist bereits heute eine Hochleistungsplattform. Diese KI-gesteuerte Oktokopter-Drohne mit Drehflügeln misst 3,6 × 2,1 Meter und trägt eine Nutzlast von bis zu 40 kg (88 Pfund). Sie kann bis zu eine Stunde im Einsatz bleiben, bevor sie zur Aufladung andockt. Konzipiert für multifunktionale Einsätze kann die Drohne mit Wärmebild-, LiDAR- oder Multispektralsensoren ausgestattet werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht Anwendungen in Bereichen wie landwirtschaftlicher Überwachung, Grenzschutz und ISR-Missionen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Mit der Integration der Counter-UAS-Technologie ist die ZenaDrone 1000 nun auf dem besten Weg, ein entscheidendes Werkzeug in der nationalen und globalen Luftverteidigung zu werden. ZenaTechs wachsender technologischer Fußabdruck ZenaTech wurde im Jahr 2017 gegründet und operiert an der Schnittstelle von KI-gestützten Drohnensystemen, Enterprise-SaaS-Lösungen und Quantencomputing. Durch seine ZenaDrone-Sparte hat das Unternehmen seine Drohnenproduktion ausgebaut und seine Software auf sicherheitskritische Sektoren ausgeweitet - von Strafverfolgung und Gesundheitswesen bis hin zu Verteidigung und Logistik. Mit politischem Rückenwind und einer ambitionierten Entwicklungsstrategie ist ZenaTechs ZenaDrone 1000 bereit, die Drohnenabwehr neu zu definieren. --- Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte". Zena Tech Land: Canada, Toronto ISIN: CA98936T2083 WKN: A40HQQ https://www.zenatech.com Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Zena Tech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Brand Pilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Zena Tech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Zena Tech können auf der Seite: https://www.zenatech.com/ entnommen werden. Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Zena Tech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research. The post Dekret des Weißen Hauses: ZenaTech beschleunigt Einführung seiner Technologie zur Abwehr unbemannter Flugsysteme appeared first on Small- and MicroCap Equity. Enthaltene Werte: CA98936T2083

