Krypto-News: Sperrung der Straße von Hormus wird vorbereitet

Die Sperrung der Straße von Hormus wurde zwar erst kürzlich als Drohmittel verwendet, nun wurde dies jedoch schon von dem Parlament abgesegnet. Inwiefern die grenzüberschreitenden Kryptowährungen trotzdem von diesen Entwicklungen betroffen sind, erfahren Sie nach einer kurzen Einführung in die letzten wichtigen Ereignisse. Lese Sie den Artikel jetzt, um nichts Wichtiges zu übersehen.

US-Angriff auf den Iran erschüttert den Krypto-Markt

Mittlerweile fällt der Krypto-Markt jetzt schon den vierten Tag in Folge und hat damit gestern bereits einen wichtigen Widerstand unterschritten. So hat er allein seit dem Hoch vom 11. Juni um fast 12 % an Wert verloren und vorerst scheint der Trend in den nächsten Tagen noch etwas weiter anzuhalten.

Denn zuletzt hatte der Iran auf die Forderung der USA von der Urananreicherung abzusehen damit geantwortet, dass sie dann den Krieg wählen. In Reaktion haben die Vereinigten Staaten am 22. Juni im Iran mit Operation Midnight Hammer die drei iranischen Nuklearziele Fordow, Natanz und Isfahan angegriffen. Laut Donald Trump sei nun Zeit für Frieden.

Allerdings haben auch noch andere Länder etwas dazu zu sagen. Während man in den USA indessen laut Aussagen des Vizepräsidenten JD Vance nicht mehr an einem Regimewechsel im Iran interessiert sei, scheint sich die andere Seite mit ihren Unterstützern immer stärker zu mobilisieren. Somit haben sich die Verluste der Kryptowährungen im weiteren Verlauf des Tages fortgesetzt.

Aus Russland hat der ehemalige Präsident Medwedew verlauten lassen, dass die iranischen Anlagen entweder überhaupt nicht oder nur minimal betroffen gewesen seien. Ebenso ergänzte er, dass die Urananreicherung und Produktion von Nuklearwaffen weitergehen werden. Einige Länder seien sogar dazu bereit, den Iran mit Atombomben zu versorgen. Somit scheint er Konflikt auch für Israel und die USA noch nicht vorbei sein.

Jetzt Kryptos mit Best Wallet besser schützen!

Sperrung der Straße von Hormus wird vorbereitet und belastet weiter

Stattdessen hat das iranische Parlament jetzt sogar die Sperrung der Straße von Hormus bestätigt. Dies ist das erste Mal seit dem Jahr 1972 und stellt darüber hinaus wegen der großen Bedeutung für den Welthandel und insbesondere die Energien einen entscheidenden Schritt dar.

So werden durch die Straße von Hormus 20 % der weltweiten Petroleumflüssigkeiten transportiert. Dies dürfte wiederum zu einer Angebotsverknappung und somit steigenden Ölpreisen führen, auch wenn die OPEC dies kompensieren will. Bisher wurde der letzte Angriff noch nicht bei Öl eingepreist und kann um Mitternacht auch nochmal die Kryptowährungen negativ beeinflussen.

WTI-Chart | Quelle: TradingView

Nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan sind aufgrund des Konfliktes Ölpreise von 120 bis 130 US pro Barrel und eine CPI-Inflation von 5 % möglich, andere erwarten sogar 150 bis 200 USD. Eine Studie der Fed rechnet bei jedem Anstieg des Ölpreises um 10 USD mit einer Steigerung der Inflation von 20 Basispunkten. Da Öl nun rund weitere 20 USD höher notiert sind dies also schon 40 Basispunkte.

Zwar lassen sich über Pipelines 6,5 bis 7,5 Mio. Barrel täglich umleiten, trotzdem entspricht dies einer Reduktion um 65 % und 13 % des globalen Angebots. Somit ist also auch noch mit steigenden Ölpreisen und einer Zunahme der Inflation zu rechnen. Dafür fehlt nur noch die Bestätigung von dem iranischen Staatsoberhaupt Khamenei.

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

So reagiert der Krypto-Markt auf den Irankonflikt

Dementsprechend sensitiv reagieren auch die Kryptowährungen, worauf wir schon in vorherigen Artikeln verwiesen hatten. Allerdings handelt es sich trotz Bitcoins Unterschreitung der Marke von 100.000 USD bis auf aktuell 98.950 USD trotzdem nur um temporäre Rücksetzer. Vorerst sollte auf weitere Reaktionen aus der Geopolitik nach Entschärfung oder Verschärfung geachtet werden.

Allerdings haben politische Börsen kurze Beine und halten meist nur wenige Tage. Stattdessen bieten sie eher gute Einstiegssignale. Vorerst sollte noch etwas abgewartet werden, bevor man größere Positionen nachkauft. Eine interessante Alternative stellen hingegen Presales dar, weil man mit ihnen bis zur Markteinführung keine Verluste erleiden muss.

