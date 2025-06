Nicht Bitcoin, US-Staat testet Chains und wählt diese zum Favoriten

Während es sich bei Bitcoin um die erste Kryptowährung handelt, welche in die strategische Krypto-Reserve der USA aufgenommen wurde, hat sich der Bundesstaat Wyoming nun stattdessen für eine andere Blockchain entschieden. Worauf dies genau zurückzuführen ist und welches demnach die besten Chains sind, erfahren Sie jetzt hier.

US-Staat Wyoming macht Fundamentalanalyse bester Chains

Angesichts der Bitcoin-Reserve der USA könnte man meinen, dass es sich bei BTC um die favorisierte Kryptowährung der Regierungen handeln könnte. Allerdings wurde bereits zuvor in Erwägung gezogen, weitere Coins mit Made in USA in diese Reserve aufzunehmen, wobei dann auch etwa XRP, Solana, Cardano und Aptos als Möglichkeiten offenstehen.

Im Gegensatz dazu ist Bitcoin hingegen als Kryptowährung oder viel mehr noch als Wertspeicher bekannt, da ihn seine Tokenomics dezentral gestalten. Mittlerweile gibt es zudem immer mehr weitere Blockchains mit einer höheren Effizienz, mehr Funktionalität und geringeren Gebühren. Deshalb zeigen sich auch die Regierungen offen gegenüber Alternativen.

https://twitter.com/Aptos/status/1936061501925916883

Dies ist beispielsweise bei dem US-Staat Wyoming der Fall. So hat dieser aus 17 der führenden Blockchains die ihrer Meinung nach besten 11 herausgesucht, wofür dieser ein Punktesystem verwendet hat. Davon können auch Investoren profitieren, indem sie einen guten Überblick über einige der besten Infrastrukturlösungen erhalten.

Berücksichtigt wurden bei dem Bewertungssystem aus Wyoming Transaktionsgeschwindigkeit, Gebühren, Latzen, Sicherheit, Dezentralisierung, Interoperabilität, Compliance, Reife und ökonomische Vorteile der einzelnen Blockchains. Die beiden besten Chains stellen dabei Aptos und Solana dar, wobei Sei dicht hinter ihnen liegt. Ihre Wahl ist trotz gleich hoher Punktzahl dennoch auf Aptos gefallen.

Wyoming wählt Aptos für neuen Stablecoin

Die US-Regierung beabsichtigt mithilfe der Stablecoins, welche im Gegensatz zur EU nach dem Verbot der CBDCs immer stärker vorangetrieben wurden, nun den Staat zu finanzieren. Denn in letzter Zeit finden sich immer schwieriger neue Bond-Käufer, was unter anderem auf die hohe Verschuldung und die Abstufung der Ratingagenturen zurückzuführen ist.

Damit steigen allerdings auch die Finanzierungskosten der USA, was sich wiederum belastend auf den privaten Konsum auswirkt, welches wiederum der wichtigste Einflussfaktor für das amerikanische BIP ist. Laut dem US-Finanzminister Scott Bessent sollen die US-Stablecoins bis Ende des Jahrzehnts auf 3,7 Bio. USD kommen.

Blockchain Punkte Aptos 32 Solana 32 Sei 30 Avalanche 27 Ethereum 26 Sui 26 Arbitrum ~26 Polygon ~26 Base 25 Optimism 19 Stellar 24 Algorand 21 Ripple 24

Im August dieses Jahres wird die Wyoming Stable Token Commission schon vor dem Wyoming Blockchain Symposium im August ihre Pilotphase für den eigenen Stablecoin durchführen. Trotz der hervorragenden Leistung von Solana priorisiert Wyoming derzeit Aptos gegenüber Solana.

Zurückzuführen ist dies laut ihnen unter anderem auf die Netzwerkausfälle und die Reboots. Weitere Gründe dürften aber auch die Verzögerungen und die Ausfälle von Transaktionen gewesen sein, welche ebenfalls die Zuverlässigkeit infrage stellen lassen. Glücklicherweise wurde dafür nun jedoch die erste Solana-Layer-2 Solaxy entwickelt.

Mit Solaxy kann Solana zur neuen Nummer 1 der Chains werden

Wie die Krypto-Experten aus Wyoming neben anderen Analysten festgestellt haben, stellt die Zuverlässigkeit von Solana noch immer eine der größten Herausforderungen dar. Damit die bereits erwähnten Probleme während einer Zeit mit einer höheren Nachfrage unterbunden werden, wurde indessen Solaxy entwickelt.

Dieses nutzt verschiedene Skalierungstechnologie wie Optimistic Rollups und zkProofs. Mit diesen lassen sich die Gebühren verringern, die Geschwindigkeit erhöhen und die Sicherheit steigern. Von den optimierten Konditionen können auch andere Solana-Anwendungen profitieren, wobei sich die digitalen Assets über die Bridge zwischen den Chains verschieben lassen.

Andere Entwickler können auf Solaxy ausweichen, um somit nicht von den Leistungseinbußen betroffen zu sein. Von der Layer-2 werden allerdings auch zahlreiche eigene Entwicklungen bereitgestellt. Dies sind etwas ein Block-Explorer, eine Bridge, eine dezentrale Kryptobörse und ein eigenes Launchpad, die in den kommenden Tagen sukzessive veröffentlicht werden.

Schon in weniger als 20 Stunden wird die Markteinführung des nativen $SOLX-Coins erfolgen, nachdem schon über 57 Mio. USD eingeworben wurden. Bis dahin haben Interessierte noch die Möglichkeit, um die Token vor der Markteinführung zu kaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt werden sie für einen rabattierten Preis von 0,001766 USD und mit Staking-Zinsen von 75 % pro Jahr angeboten.

