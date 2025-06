München (ots) -Party-Stimmung in Hamburg! Nach einem größtenteils überzeugenden Auftritt gegen Großbritannien schaffen die deutschen Basketball-Frauen durch ein 80:67 den Einzug ins Viertelfinale. Die DBB-Auswahl wird dort am Mittwoch auf die Titelverteidigerinnen aus Belgien (live und kostenlos bei MagentaSport) treffen. Die starke Romy Bär lobte vor allem die Verteidigung gegen die Britinnen und als Chance gegen die noch amtierenden Europameisterinnen: "Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, dass wir gut in der Defense stehen müssen, um dann schnell spielen zu können."Bundestrainerin Lisa Thomaidis sprach von "einem schweißtreibenden Abend" und zählt die Belgierinnen zu einem der "besten Teams der Welt." Dennoch geht das deutsche Team sehr offensiv an die Aufgabe heran - buchstäblich: "Wir wissen, wir haben sie schon mal geschlagen. Klar, haben wir jetzt ein bisschen ein anderes Roster. Aber ich glaube, dass wir ganz gut wissen, wie wir gegen sie spielen", hält Alex Wilke fest. Romy Bär hofft indes: "Vielleicht unterschätzen sie uns noch ein bisschen."Nachfolgend Clips und Stimmen der Basketball-EM der Frauen, mit den Spielen zwischen Schweden und Spanien sowie den deutschen Basketball-Frauen gegen Großbritannien. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Montag ab 5.00 Uhr mit der Gruppenphase der 3x3-WM. Die EM-Viertelfinals der Frauen starten am Dienstag, Deutschland spielt am Mittwoch gegen Belgien - Uhrzeit wird noch gefunden.Großbritannien - Deutschland 67:80Deutschland kann das Viertelfinal-Ticket für Piräus buchen! Mit einem 80:67-Erfolg machte das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis den Heimerfolg klar. Zu Beginn der Partie drehte vor allem Luisa Geiselsöder auf. Anfang der 2. Hälfte führte Deutschland zwischenzeitlich mit 21 Punkten. Aber auch einer englischen Aufholjagd trotzte Deutschland - vor allem auch dank der Erfahrung von Romy Bär, die ein gekonntes Zuspiel von Alex Wilke vollendete. Im Viertelfinale geht es für das DBB-Team gegen Belgien.Party nach Spielende: Das DBB-Team feiert den Sieg in Hamburg und den Einzug ins Viertelfinale. Der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RktlazNXbVNPSURsRDB6RWdoa1JIR0puVWs5WnphSHZxVzVGOEpyV0Vmaz0=Szene des Spiels: Großbritannien setzt im 3. Viertel zur Aufholjagd an, aber eine herausragende Koproduktion von Alex Wilke und Romy Bär beendet die britischen Hoffnungen und schickt Deutschland nach Piräus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZzBidjVpUVM4RnROVkxNODYvanZML25ReXpya0F3QWttbjRqcEprT1Rnbz0=Alex Wilke, Spielerin Deutschland: "Wir wollten zeigen, dass wir ein anderes Team sind, als das, was wir gegen Spanien waren. Wir hatten super Lösungen gegen die Zone. Da konnten sie uns gar nicht halten. Da haben wir viele Würfe von außen getroffen, haben schnell gespielt. Das hat super funktioniert."...zum Spiel gegen Belgien: "Wir wissen, wir haben sie schon mal geschlagen. Klar, haben wir jetzt ein bisschen ein anderes Roster. Aber ich glaube, dass wir ganz gut wissen, wie wir gegen sie spielen. Sie haben natürlich super Topspielerinnen. Aber die haben wir auch. Deshalb freuen wir uns drauf."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TEhMSzhjOEYrbW9sZ2xFb2cvb2RyQ1lrdTQzeUJDdk05SEZ5NFZHUzczZz0=Romy Bär, Spielerin Deutschland: "Es hat mega Spaß gemacht. Wir haben eine größere Rotation gespielt, sodass alle aufs Feld kommen und dann läuft das nochmal ein ganzes Stück anders. Es war gut, wie die Defense stand und damit sind wir auch ins Laufen gekommen, was uns total liegt, weil du die Leute dann einfach auspassen kannst. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, dass wir gut in der Defense stehen müssen, um dann schnell spielen zu können. Jede Spielerin kann auch Selbstbewusstsein mitnehmen. Jede hat gut gespielt. Alle hatten Spaß auf dem Feld. Das ist das, was wir jetzt für den nächsten starken Gegner brauchen."...zum Duell mit Belgien: "Wir sind nicht Favorit, aber wir haben schon gezeigt, dass wir sie schlagen können. Jetzt in der Vorbereitung waren die beiden WNBA-Spielerinnen (Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder, d. Red.) noch nicht da. Das heißt, wir sind jetzt nochmal ein anderes Team. Vielleicht unterschätzen sie uns noch ein bisschen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVhYMjJkaS8rTHdKZEVjUk5XTXpEKzZlYTJBcml5T2htb1EzSDlJbWZXcz0=Lisa Thomaidis, Bundestrainerin Deutschland: "Es war definitiv ein schweißtreibender Abend. Aber wir hatten ein herausragendes Publikum. Sie standen von Beginn an hinter uns. Wir sind direkt draufgesprungen und haben es dann das ganze Spiel über durchgezogen. Wir wussten, dass Großbritannien noch kämpfen wird und sie haben noch ein bisschen zum Comeback angesetzt. Aber ich bin stolz auf das Team, dass sie diesen Sturm durchgehalten haben, hier in Hamburg und mit einem Sieg rausgegangen sind."...zum Duell gegen Belgien: "Sie sind ein großartiges Team, eines der Besten der Welt. Sie sind einer der Favoriten für die EuroBasket. Aber diese Gruppe ist bereit für die Herausforderung. Es war schön, zwei exhibition games gegen sie zu haben. Wir wissen, was uns erwartet. Da kommen jetzt noch ein paar Spielerinnen dazu. Es wird ein großartiges Spiel."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YlBmSjY0SVpGL0x5L3ZtUE42SFhmQlBTMVZrQVYyQ2lObldjQWNvOWJ3cz0=Schweden - Spanien 75:78Krimi in Hamburg - mit dem besseren Ende für die Spanierinnen, die an der Spitze der deutschen Gruppe bleiben. 