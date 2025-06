Die Teams starten am frühen Morgen in Cervia und halten in Pontedera zum Mittagessen. Anschließend erfolgt die Einfahrt in die Marineakademie in Livorno, womit die Durchquerung Italiens von Ost nach West abgeschlossen wird

BRESCIA, Italien, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der vierte Tag des Rennens 1000 Miglia 2025 begann heute Morgen um 6:00 Uhr in Cervia. Auf die Teams wartet die mit 500 Kilometern längste Etappe dieser Ausgabe, die sie quer durch die gesamte italienische Halbinsel von der Adria im Osten bis zur Küste des Tyrrhenischen Meers im Westen führt, bevor sie in Parma endet.

Nach Erreichen von Forlì, dem dritten Stopp für die modernen Ferraris der 1000 Miglia Tribute, legten die Teilnehmer eine Pause für eine Durchfahrtskontrolle auf der zentralen Piazza Aurelio Saffi ein. Weiter in Richtung Süden erreichten die Fahrzeuge Lardiano, wo eine Reihe von 10 Zeitprüfungen stattfand. Nach dem Zeitfahren 88 liegen Vesco-Salvinelli in einem Alfa Romeo 6C 1750 Ss weiterhin in Führung. Die Argentinier liegen knapp dahinter: Auf dem zweiten Platz liegen Erejomovich-Llanos in einem 6C 1500 Ss, Dritte sind Tonconogy-Ruffini in einem 6C 1550 Gs Spider Z.

Die Teams fuhren anschließend die Hügel der Apenninen im Nationalpark Foreste Casentinesi hinauf und hinunter, woraufhin der Konvoi die Emilia-Romagna verließ und den Calla-Pass überquerte, auf dem eine Gleichmäßigkeitsprüfung stattfand. Nach rund fünfzig Kilometern erreichten die Teams Stia, erstmals Etappenort für den Roten Pfeil, wo Durchfahrts- und Zeitkontrollen durchgeführt wurden. Nach einer weiteren Durchfahrtskontrolle in Pratovecchio wurden die Stoppuhren für eine zweite Serie von Fahrprüfungen erneut gestartet.

Nach einer langen Fahrt von 80 Kilometern stehen zwei weitere Durchfahrtskontrollen auf dem Programm, eine in der Altstadt von Empoli auf der Piazza Farinata degli Uberti und die andere in San Miniato. Gegen 14:00 Uhr beginnt Pontedera mit der Begrüßung der Teams auf der Piazza Cordificio Billeri, wo die Teams zum Mittagessen empfangen werden.

