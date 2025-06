Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Risen Energy Co., Ltd. (SZSE: 300118), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat kürzlich seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2024 veröffentlicht, der unter dem Motto "Powering a Better World with Clean Energy" steht. Der Bericht hebt die Fortschritte des Unternehmens in Bereichen wie umweltfreundliche Produktion, nachhaltige Entwicklung und Unternehmensverantwortung hervor, darunter die Einsparung von 22.065,05 Tonnen Standardkohleeinheiten (SKE) durch den Einsatz erneuerbarer Energien.Da die Klimakrise - bedingt durch extreme Wetterbedingungen, Umweltverschmutzung und den Verlust der Artenvielfalt - weiterhin die Schlagzeilen beherrscht, engagiert sich Risen Energy verstärkt für eine nachhaltige Zukunft. Durch die Integration von ESG-Prinzipien in jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit treibt das Unternehmen saubere Energielösungen voran und stellt sich gleichzeitig den dringenden globalen ökologischen und sozialen Herausforderungen.Zertifiziert für VerantwortungRisen Energy betreibt 12 Standorte, die nach ISO 45001 für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, ISO 14001 für Umweltmanagement und ISO 9001 für Qualitätsmanagement zertifiziert sind. Diese Zertifizierungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für erstklassige Betriebspraktiken und das Wohlbefinden der Mitarbeiter wider.Das Unternehmen hält außerdem 878 gültige Patente und hat ein umfassendes Kreislaufsystem für die grüne Produktion entwickelt. Dieses System umfasst die Bereiche Produktdesign, Rohstoffbeschaffung, Logistik, Produktion, Nutzung und End-of-Life-Management. Alle Materialien entsprechen der RoHS-Richtlinie der EU, und 100 % der Verpackungsmaterialien sind recycelbar.Den Wandel in der gesamten Wertschöpfungskette vorantreibenRisen Energy verlangt von allen Hauptlieferanten die Unterzeichnung von 12 ESG-bezogenen Verpflichtungen, einschließlich eines Verhaltenskodex für Lieferanten. Im Jahr 2024 führte das Unternehmen 124 ESG-Due-Diligence-Prüfungen in seinem gesamten Lieferantennetzwerk durch, um die Transparenz und Verantwortlichkeit in der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern.Durch den Einsatz erneuerbarer Energien im Betrieb hat das Unternehmen das Äquivalent von 22.065,05 Tonnen Standardkohle eingespart und damit einen bedeutenden Beitrag zur Emissionsreduzierung geleistet.Gemeinschaften befähigenWas die Cybersicherheit betrifft, so sind alle wichtigen Informationssysteme des Unternehmens nach dem chinesischen Rahmenwerk für Informationssicherheit der Stufe II zertifiziert, was zuverlässige Datenschutzprotokolle gewährleistet. Der Anteil der Frauen an der Belegschaft beträgt nun 33,19 % und spiegelt die Bemühungen des Unternehmens zur Förderung der Geschlechtergleichstellung wider.Anerkennung und FührungsqualitätenDarüber hinaus wurde Risen Energy kürzlich als Best-Practice-Beispiel für die nachhaltige Entwicklung chinesischer börsennotierter Unternehmen anerkannt und erhielt im S&P Global Corporate Sustainability Assessment eine Bewertung von 65 Punkten. Das Unternehmen wurde auch in der Ausgabe 2025 des S&P Global Sustainability Yearbook (China) aufgeführt und erhielt von EcoVadis eine Silbermedaille für seine ESG-Leistung im Jahr 2024."An einem kritischen Punkt der globalen Energiewende hat Risen Energy Nachhaltigkeit in seiner DNA verankert", sagte Lin Haifeng, Vorsitzender von Risen Energy. "Geleitet von unserer 'RISEN'-Strategie - Responsible, Inclusive, Sustainable, Empowering, Navigating - vereinen wir Solarinnovationen mit ökologischer Verantwortung. Durch Kapazitätserweiterungen und innovative Produkte wie das Hyper-ion Pro-Modul und integrierte Solarstromspeicherlösungen beschleunigen wir die digitale und grüne Transformation der Branche."Blick in die ZukunftRisen Energy plant, seine Präsenz in intelligenten Industrieparks und kohlenstoffarmen städtischen Initiativen zu verstärken und gleichzeitig sein digitales Ökosystem über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erweitern. Das Unternehmen wird auch weiterhin eine menschenzentrierte Entwicklung in den Vordergrund stellen und eine Kultur fördern, in der Mitarbeiter und Unternehmen gemeinsam wachsen.Risen Energy setzt sich für eine grünere Zukunft mit Solartechnologie ein und lädt globale Partner ein, sich an der Gestaltung einer nachhaltigen Welt zu beteiligen.Den vollständigen ESG-Bericht können Sie hier herunterladen: https://en.risen.com/uploads/20250618/2024%20Risen%20ESG%20Report.pdfView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-hebt-im-esg-bericht-2024-fortschritte-in-den-bereichen-umweltfreundliche-produktion-nachhaltige-entwicklung-und-unternehmensverantwortung-hervor-302487049.htmlPressekontakt:Huiying Zhou,zhouhy@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057753/100932763