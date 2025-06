Gestern von Erejomovich-Llanos überholt, kehren Vesco-Salvinelli mit dem ersten Zeitfahren des Tages an die Spitze zurück

BRESCIA, Italien, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Von Parma aus in Richtung Norden startend, führten die Besatzungen die ersten Sportprüfungen des Tages in der Nähe von Soragna, im unteren Parma-Gebiet, durch. Anschließend passierten sie Roncole Verdi für eine Durchfahrtskontrolle, mit einer malerischen Passage unter dem Uhrenturm des Palastes Rocca Pallavicino.

Die 140 beim Zeitfahren aktualisierten Ergebnisse sehen Vesco-Salvinelli (Alfa Romeo 6C 1750 Ss) in Führung, nachdem sie in der gestrigen Teilwertung auf den zweiten Platz abgerutscht waren. Alle Augen sind auf die Argentinier Erejomovich-Llanos im (Alfa-Romeo 6C 1500 Ss) gerichtet, die versuchen werden, den Titelverteidigern in der letzten Testserie den Sieg zu entreißen. Auf Platz drei sind Tonconogy-Ruffini (Alfa Romeo 6C 1750 Gs Spider).

Vier Jahre nach seinem letzten Besuch kehrte der Rote Pfeil nach Cremona zurück, wo das Ereignis im Stadtzentrum mit einer Durchfahrtskontrolle auf der Piazza del Comune, vor dem majestätischen Duomo di Santa Maria Assunta, begrüßt wurde. Vor der Abfahrt aus Cremona machte die 1000 Miglia 2025 auch erstmals Station in Soncino , wo vor der Rocca Sforzesca eine Durchfahrtskontrolle und die letzte, entscheidende Serie von Zeitfahren stattfanden.

Die Zeitkontrolle in Orzinuovi, eine weitere Neuheit dieser Ausgabe, markiert die Rückkehr des Konvois in den Raum Brescia. Es folgen die Durchfahrt durch das Zentrum von Pontoglio, die Rückkehr zum zweiten Mal in Folge nach Palazzolo, wo eine Durchfahrtskontrolle stattfinden wird, und die Durchfahrt durch die historischen Zentren von Adro und Erbusco, wo die Mannschaften vor dem Sitz des Consorzio Franciacorta paradieren werden.

Nach den herrlichen Ausblicken auf Franciacorta ist es Zeit für die Durchfahrtskontrollen in Travagliato und Gussago, woraufhin die Teams schließlich nach Brescia fahren. Die modernen Ferraris, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden gegen 11:00 Uhr in der Stadt der 1000 Miglia eintreffen, während etwa eine Stunde später die Elektroautos der 1000 Miglia Green und die 430 klassischen Schmuckstücke der 1000 Miglia 2025 an der Reihe sein werden.

Am Ende der 1.900 Kilometer langen Strecke werden die Mannschaften traditionell auf der Viale Venezia Rampe von der jubelnden Menge empfangen.

Pressestelle

+393316133162

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91750a28-90e7-439a-bf21-4d093c137f88