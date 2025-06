FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich zum Start in die Woche wieder etwas von den Verlusten am Sonntag sowie den Tagen davor erholt. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete am Montagmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp wieder etwas mehr als 101.000 US-Dollar, nachdem er am Sonntag infolge der Unsicherheit nach dem Angriff der USA auf iranische Atomanlagen bis auf fast 98.000 Dollar abgerutscht war. Der Bitcoin steht seit dem Beginn des Kriegs zwischen Iran und Israel unter Druck - der Kurs gab seitdem um rund sieben Prozent nach. Im Vergleich zum Rekordhoch in Höhe von 112.000 US-Dollar am 22. Mai beläuft sich das Minus inzwischen auf fast zehn Prozent./zb/ag