Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim schliesst den Spin-off seines Nordamerikageschäfts ab



23.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Holcim schafft Mehrwert mit seiner Strategie «NextGen Growth 2030» durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde M&A-Transaktionen Gezielte Investitionen in den attraktivsten Märkten - von Lateinamerika und Europa über Australien bis Nordafrika Führende Position im Markt für nachhaltige Baulösungen wird gestärkt durch den Ausbau des wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions als Treiber für profitables Wachstum Holcim hat heute den 100-prozentigen Spin-off von Amrize, dem bevorzugten Partner für professionelle Bauunternehmen in Nordamerika, abgeschlossen. Die Transaktion ist durch Ausschüttung einer Sachdividende von einer (1) Amrize-Aktie für jede Holcim-Aktie erfolgt, die zum Handelsschluss am 20. Juni 2025 gehalten wurde. Als eigenständige und separat an der Börse gehandelte Unternehmen können Holcim und Amrize in Zukunft von einem geschärften strategischen und operativen Fokus profitieren. Die jeweiligen Managementteams werden sich fortan auf die Nutzung der einzigartigen Chancen in ihren spezifischen Märkten konzentrieren. Miljan Gutovic, CEO: «Dies ist ein bedeutender Moment für Holcim und Amrize. Wir beginnen ein neues Kapitel als unabhängige Unternehmen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Beitrag zu den zahlreichen beeindruckenden Erfolgen von Holcim, einschliesslich der hervorragenden Ausführung des Spin-offs. Wir wünschen Amrize unter der Führung seines Verwaltungsratspräsidenten und CEO Jan Jenisch viel Erfolg für die Zukunft.» «Als führender Partner für nachhaltiges Bauen wird Holcim die bedeutenden Megatrends nutzen, die die Zukunft des Bauens prägen. Damit erschliessen wir signifikante Wachstumspotenziale und schaffen Mehrwert für Menschen, Kunden und Aktionäre. Zusammen mit unserem hoch qualifizierten Managementteam und 48'000 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt setzen wir unsere Strategie ‹NextGen Growth 2030› so um, wie wir sie im März vorgestellt haben.» Auf der Grundlage von «NextGen Growth 2030» wird Holcim dank seiner führenden Position im Bereich Nachhaltigkeit profitables Wachstum in Europa, Australien und Nordafrika erzielen. In Lateinamerika wird das Unternehmen das Wachstum beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren. Holcim wird seine adressierbaren Märkte durch den Ausbau des wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions erweitern und Kunden in der gesamten gebauten Umwelt unterstützen - von energieeffizienten Bausystemen bis hin zu Hochleistungsbeton. Holcims Wachstumsstrategie wird den Shareholder Value durch eine wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde M&A-Transaktionen weiter erhöhen. Die Aktien von Amrize werden unter dem Tickersymbol 'AMRZ' gehandelt. Der Handel beginnt um 9:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New Yorker Zeit an der New York Stock Exchange. Über Holcim Holcim (SWX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 16,2 Milliarden1 im Jahr 2024 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt - von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 48'000 Mitarbeitende in 45 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika, Asien sowie im Nahen Osten und Afrika. Holcim bietet hochwertige Baustoffe und Baulösungen für jede Stufe des Bauprozesses und von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Dächern und Wänden an, und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPlanet, ECOPact und ECOCycle®. Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn . Hier können Sie sich für den Building Progress Newsletter von Holcim anmelden. 1 Nach dem Spin-off neu ausgewiesener Umsatz für 2024, ohne Verkäufe an Amrize. Über Amrize

Amrize (NYSE: AMRZ) baut Nordamerika. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen mit seinen modernen Markenlösungen vom Fundament bis zum Dach. Mit mehr als 1000 Standorten und einem hocheffizienten Vertriebsnetz beliefert Amrize Kunden in allen US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen. Mit 19'000 Mitarbeitenden bedient Amrize als einziges Unternehmen alle Marktsegmente - von Infrastrukturprojekten und Gewerbe- und Wohnungsbau bis hin zu Neubauten, Sanierungen und Renovierungen. Amrize hat 2024 einen Umsatz von USD 11,7 Milliarden erzielt und ist an der New York Stock Exchange sowie der SIX Swiss Exchange kotiert. Amrize ist bereit, Ihre Ambitionen zu verwirklichen. Mehr zu Amrize auf amrize.com . Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Zudem dürfen diese Medienmitteilung oder Teile davon oder die Tatsache ihrer Verbreitung nicht als Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag herangezogen oder geltend gemacht werden. Bei dieser Medienmitteilung handelt es sich weder um einen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 noch um einen Prospekt gemäss den Wertpapiergesetzen und -verordnungen der Vereinigten Staaten oder anderen Gesetzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich der Aktien von Holcim oder Amrize dar. Übersetzung des englischen Originaltexts.

