Jetzt ist es also passiert, die Vereinigten Staaten von Amerika mischen im Krieg im Nahen Osten mit und werfen Bomben auf Atomanlagen im Iran. Die Reaktion der Regierung in Teheran ließ nicht lange auf sich warten. So hätten die USA "eine dicke rote Linie überschritten". Das Land werde sich "mit allen notwendigen Mitteln" wehren, so der iranische Außenminister Araghtschi. Ein Überschwappen des Konflikts auf andere Länder sei deshalb nicht ausgeschlossen. Als sicherer Hafen dient einmal mehr das Krisenmetall Gold. Ein Sprung über das bisherige Allzeithoch ist in den nächsten Tagen nicht unwahrscheinlich, wodurch auch Goldproduzenten und Explorationsunternehmen profitieren dürften. Auch der Bitcoin zeigt in dieser Gemengelage relative Stärke.

