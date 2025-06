© Foto: Google Gemini

Nach dem Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran ist die Börse in Tel Aviv am Sonntag auf ein neues Allzeithoch geklettert.Während Anlegerinnen und Anleger hierzulande aber auch in den USA am Wochenende darum bemüht waren, die möglichen Folgen des US-amerikanischen Eingreifens in den Konflikt zwischen Israel und Iran sowie der mutmaßlichen Zerstörung von drei Atomanlagen für den Aktienmarkt abschätzen, ließen Händlerinnen und Händler in Tel Aviv nichts anbrennen. Diese kauften den israelischen Leitindex TA35 am Sonntag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch! Hier überwiegte offenbar nicht die Furcht vor einer sich beschleunigenden und außer Kontrolle …